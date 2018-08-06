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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:26 | Son Güncelleme

Kilis merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı

KİLİS (AA) - Kilis merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf 31 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Kilis merkezli 20 ilde 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
mahrem askeri yapılanma FETÖ/PDY Kilis

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