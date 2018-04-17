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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 00:54 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9 muvazzaf asker tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9 muvazzaf asker tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması" içinde yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 17'si muvazzaf astsubay 28 kişiye yönelik Kayseri merkezli Batman, İzmir, Yalova ve Elazığ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 21 zanlının yanı sıra aranan 2 kişi daha yakalandı.

Gözaltına alınanlardan emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9 muvazzaf asker mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 11 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Örgütün askeri personelden sorumlu sözde mahrem imamı olarak görev yapan sivillerin "öğretmen", bu kişilerin irtibatlı olduğu astsubayların ise "öğrenci" diye tanımlandığı yapılanmaya yönelik operasyonda, adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
askeri mahrem yapılanması Kayseri

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