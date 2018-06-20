FETÖ'nün askeri yapılanması davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Aydın'daki askeri yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İzmir 1 No'lu Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yapan tutuklu sanık Remzi Doğan, hakkındaki "Silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasını reddetti.

Mahkeme başkanının, "Hakkında beyanlarda bulunan tanık H.K, senin kod ismin olduğunu ve örgüt evlerinde kaldığını söylüyor. Bunlara ne diyeceksin?" sorusuna Doğan, "H.K'yı tanıyorum. İlk Aydın'a geldiğimde misafirhanede kalıyordum. İş arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine H.K. ile evde kalmaya başladık. Onun FETÖ'cü olup olmadığını bilmiyorum. Lakin onun iddia ettiği gibi kod isim kullanmadım. Aramızda yaşanan anlaşmazlık sonrası onunla evden ayrıldık. Kendini kurtarmak için bana iftira atıyor." yanıtını verdi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanık eski Aydın Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Cahit Hakan Öztürk, tahliyesini talep etti.