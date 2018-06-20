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FETÖ'nün askeri yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 18:51 | Son Güncelleme

Terör örgütünün Aydın'daki askeri yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılamasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Aydın'daki askeri yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İzmir 1 No'lu Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yapan tutuklu sanık Remzi Doğan, hakkındaki "Silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasını reddetti.

Mahkeme başkanının, "Hakkında beyanlarda bulunan tanık H.K, senin kod ismin olduğunu ve örgüt evlerinde kaldığını söylüyor. Bunlara ne diyeceksin?" sorusuna Doğan, "H.K'yı tanıyorum. İlk Aydın'a geldiğimde misafirhanede kalıyordum. İş arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine H.K. ile evde kalmaya başladık. Onun FETÖ'cü olup olmadığını bilmiyorum. Lakin onun iddia ettiği gibi kod isim kullanmadım. Aramızda yaşanan anlaşmazlık sonrası onunla evden ayrıldık. Kendini kurtarmak için bana iftira atıyor." yanıtını verdi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanık eski Aydın Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Cahit Hakan Öztürk, tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanık eski Aydın Jandarma Bölge Komutanı Murat Kırkaya ise hakkında yazılı ifade veren tanık eski Aydın Emniyet Müdürü Halis Böğürcü'nün ifadelerinin okunmasının ardından söz alıp, "Böğürcü'nün ifadeleri lehime ifadelerdir ve kabul ediyorum. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Önceki duruşmada verdiği mütalaasını yineleyen iddia makamı, tutuksuz sanıklar Murat Kırkaya ve Birol Akçay'ın dosyalarının tefrik edilmesini, tutuklu sanıklar Cahit Hakan Öztürk, Sadullah Tanrıkulu ve Remzi Doğan'ın "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık ve taraf avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksik belgelerin tamamlanmasını isteyip, duruşmayı erteledi.

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