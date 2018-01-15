FETÖ'nün askeri yapılanmasına 'ankesörlü telefon' operasyonu: 13 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasında yer alan 13 asker, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri mahrem yapılanmasında yer alan askerlerin tespiti için ankesörlü telefon ve sabit hatlar üzerinde inceleme yapıldı. Araştırmalar sonucunda, 17 askerin ankesör ve sabit hatlardan örgüt üyesi çok kişiyle irtibat kurdukları tespit edildi.
Polis, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 17 askeri yakalamak için Sakarya merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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