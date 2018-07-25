FETÖ'nün askeri yapılanmasındaki yöneticiye 22,5 yıl hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve el konulan dijital malzemesinde yapılan incelemede, "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" oyunu görünümlü yeni bir kriptografik haberleşme programı bulunduğu tespit edilen şüpheli Ersin Karabölük hakkında, ''silahlı terör örgütü yöneticisi'' olmak suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Şubat 2018'de tutuklanan şüpheli Ersin Karabölük hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, örgütün sözde TSK yapılanmasında örgütsel tabirle "GEZİCİ" olarak faaliyet gösteren K.F. isimli şahsın başka bir soruşturma kapsamında yakalandıktan sonra İstanbul TEM Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunduğu, bu kapsamda şüpheli Karabölük hakkında, terör örgütünün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında örgütten kopanları veya örgütsel faaliyetlere yeniden kazandırma işinden sorumlu ve ''ümitçi'' diye tabir edilen birimde ''Marmara Bölgesi Sorumlusu'' konumunda olduğunu beyan ettiği ve şüpheliyi fotoğrafından teşhis ettiği vurgulandı.

Tespitin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve akabinde gözaltına alınan şüpheli Ersin Karabölük'ün üzerinde, evinde ve aracında yapılan aramalar sonucunda el edilen 3 adet DVD'nin alınan exportları içerisinde yapılan incelemede terör örgütü mensubu şahıslarca kullanıldığı bilinen TrueCrypt, Deep Freze ve R-Wipe programlarının kurulum dosyaları (exe) ile bu programların nasıl kurulup kullanılacağını gösteren bilgi ve belgelerin bulunduğu belirtilen iddianamede, araç içerisinde ise kağıt peçeteye sarılı vaziyette gizlenmiş 5 adet microSD hafıza kartının bulunduğu, örgütün deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda örgütün üst düzey mahrem imamlarında bulunan bu tür hafıza kartları içerisinde örgüt mensubu askeri personel ve onlardan sorumlu mahrem imam bilgilerinin bulunduğu ve çok ileri düzeyde şifreleme programlarıyla (TrueCrypt gibi) şifrelendiği, bu nedenle inceleme işlemlerinin devam ettiği, yine aynı araç içerisinde şüpheliye ait vesikalık resimler ile başka bir şahsa ait nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi fotokopisinin elde edildiği, durumun şüphelinin ileride yakalanmamak amacıyla işlemeyi planladığı sahtecilik suçunun hazırlık hareketleri olarak değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Karabölük'ün terör örgütüne organik şekilde bağlı olduğu ve kod adı alarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk göstererek faaliyetlerde bulunduğu belirtilerek, ayrıca örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayarak emir ve idare yetkisine sahip olan, konumuna göre örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisine sahip yönetici vasfında olduğu tespit edildiği anlatıldı. FETÖ'ye iltisakı nedeniyle şüpheli (öğretmen) ve eşinin kamudaki görevinden ihraç edildiği belirtilen iddianamede, şüpheli Karabölük'ün Bylock kullanıcısı olduğu ayrıca eşinin de terör örgütü elebaşı Gülen'in talimatıyla gerçekleştirildiği bilinen 17-15 Aralık 2013 döneminden sonra örgütün finans kuruluşu Bank Asya'daki mevcut hesabında artış bulunduğu kaydedildi. Şüpheli Karabölük hakkında, ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen iddianame, gönderildiği İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günler hakim karşısına çıkacak.