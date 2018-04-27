FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası

Tanıklardan Kenan Kenan da Balyoz ve Ergenekon operasyonlarına kadar FETÖ'nün eğitim faaliyetleriyle ilgilenen bir yapı olduğunu düşündüğünü söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını iddia eden Türkkan, sanıkların da FETÖ üyesi olup olmadıklarını bilmediğini söyledi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki ve sanık avukatları katıldı.

Bazı olaylardan sonra FETÖ ile mücadeleye başladığını belirten Kenan, şöyle konuştu:

"Bu, duyulunca bilgiler gelmeye başladı. Ciddi bir bilgi birikimi oldu. Ben de bunları devletin yetkilileriyle paylaştım. 2016 YAŞ öncesinde Personel Başkanı İlhan Talu, Genelkurmay Başkanı'nın emriyle Fetullahçı yapılanma konusunda bilgime başvuracağını söyledi. 'Genelkurmay Başkanı, evrakın Cumhurbaşkanlığından dönmesini istemiyor.' dedi. Aynı şekilde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı Ömer Şevki Gençtürk yardım istedi. Biz de FETÖ'cü olduğunu düşündüğümüz, duyduğumuz kişileri söyledik ama gönderdiğimiz listeler döndü. 'Niye?' diye sorduğumuzda İlhan Talu, 'Hayrettin Kaldırımcı'dan dönüyor.' dedi."

Kenan Kenan, sanıklarla hiçbir derdinin olmadığını dile getirerek, "Balyoz ve Ergenekon'da ailelerin nasıl perişan olduğunu gördüğüm için bu yapıya mensup olanlardan yaşı gelenlerin emekliye sevk edilmesini, diğerlerinin pasif görevlere atanmasını, böylece ailelerinin perişan olmamasını düşündüm ancak 15 Temmuz yaşandı. Ben FETÖ üyeleriyle ilgili liste falan yapmadım ama sorulduğunda 'Şunların olduğu konuşuluyor.' dedim." ifadelerini kullandı.

Duruşmanın görülmesine tanıkların dinlenmesiyle devam ediliyor.

