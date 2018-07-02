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FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 18:07 | Son Güncelleme

Örgüt yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 136 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirme listesi"nde ismi bulunan ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları iddia edilen 35'i tutuklu 136 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen avukat R.K. üniversite yıllarında sanıklardan ikisiyle İzmir'de FETÖ'ye ait öğrenci evinde kaldığını ileri sürdü. Tutuksuz sanıklar S.U. ve C.A. da iddiaları kabul etmeyerek beyanlara katılmadıklarını belirtti.

Tanık C.C, astsubay olduğunu, FETÖ'ye yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmaları kapsamında hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Davanın tutuksuz sanıklarından M.K. ile Kırıkkale'de lise son sınıfta tanıştığını anlatan C.C, sanığın kendisine telefon ile ulaştığını, kod adının da "Musat" olduğunu kaydetti.

Sanık ile buluşmalarının ardından FETÖ'ye ait eve gittiklerini belirten C.C, Kayıkçı'nın örgüt mensubu olduğunu bildiğini ifade etti.

Tanık eski savcı S.L. de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim gördüğü sırada örgüte ait öğrenci evlerinde kaldığını, mezun olduktan sonra da hakim savcılık sınavlarına hazırlanmak için gittiği evde sanıklardan Y.C.K. ile tanıştığını öne sürdü.

Yaklaşık 5 ay birlikte sınava hazırlandıklarını anlatan S.L, şöyle konuştu:

"Bu hazırlıktan sonra bir daha Y.C.K. ile görüşmedik. Ondan sonra ne yaptı, nereye atandı bilgim yoktu. İdari yargı, adli yargı, askeri yargı alanlarında hazırlık yapılıyordu o evlerde. Kendine has kaynakları vardı. Faruk diye biri bizi karşıladı, o eve yerleştirdi. Günde 10 saat çalışmamız isteniyordu. Ondan sonra Fetullah Gülen kitapları okumamız isteniyordu. Sınav sürecinden sonra Y.C.K. ile evlerimiz ayrıldı."

Tutuksuz sanık Y.C.K. ise tanığı üniversiteden tanıdığını, bunun haricinde bir dialogu olmadığını öne sürerek beyanlara katılmadığını belirtti.

Tutuklu sanıklar da tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Tanık beyanlarının ardından sanık ve avukatlarının talepleri ile duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, ara karar için duruşmaya ara verdi.

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Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası Fetullahçı Terör Örgütü

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