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FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:42 | Son Güncelleme

Örgütün darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirme listesi"nde ismi bulunan ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları iddia edilen 136 kişinin yargılanmasına devam edildi - Tanık M.A, FETÖ yöneticilerinin örgüt evlerinde ve yurtlarında kalan öğrencilerden gelecekte hangi mesleği yapmak istediklerine dair bilgi aldıklarını, askeri hakim ve savcı olmak isteyenleri "hakim savcı çalışma evleri"ne yönlendirdiklerini anlattı - Tanık C.E: - "Biz Allah yolunda kendi nefsimizle mücadele ettiğimizi düşünüyorduk ancak 15 Temmuz'da FETÖ'nün gerçek yüzü ortaya çıktı"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirme listesi"nde ismi bulunan ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları iddia edilen 136 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Tanık C.E, hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla dava açıldığını, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere örgüte dair bildiklerini anlattığını beyan etti.

Sanıklardan Engin Koru ile 9 Eylül Üniversitesinde eğitim gördüğü yıllarda tanıştıklarını anlatan C.E, soruşturma sürecinde sanık Koru'nun FETÖ evlerinde gördüğüne dair ifadelerinin doğruyu yansıtmadığını, Koru'nun şahsi evinde kaldığını belirtti.

Tanık C.E, "Biz Allah yolunda kendi nefsimizle mücadele ettiğimizi düşünüyorduk ancak 15 Temmuz'da FETÖ'nün gerçek yüzü ortaya çıktı." diye konuştu.

- "FETÖ'nün hakim savcı çalışma evleri"

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam eden M.A, FETÖ ile lise yıllarında gittiği dershane ile tanıştığını, üniversite eğitimi sürecinde FETÖ evlerinde kaldığını, 17-25 Aralık sürecinden sonra da örgütten ayrıldığını dile getirdi.

Sanıklar Emre Kavak ve Muhammet Ali Olgun ile üniversite yıllarında FETÖ evlerinde tanıştıklarını ifade eden M.A, mesleğine başladıktan sonra da görüşmeye devam ettiklerini aktardı.

Üniversiteden mezun olmadan önce FETÖ yöneticilerinin örgüt evlerinde ve yurtlarında kalan öğrencilerden gelecekte hangi mesleği yapmak istediklerine dair bilgi aldıklarını anlatan M.A, FETÖ'nün askeri hakim ve savcı olmak isteyenleri "hakim savcı çalışma evleri"ne yönlendirdiklerini anlattı.

Tanık M.A, söz konusu sanıkların askeri hakim olmalarında FETÖ'nün etkisinin olup olmadığını bilmediğini açıkladı.

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşmaya öğle arası verildi.

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