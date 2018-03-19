FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu, 2'si firari 22 kişinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Köse ve Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar, müşteki ve sanık avukatları katıldı. Bazı sanıklarla ise tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

Tutuklu sanıkların tahliyeye yönelik beyanları, diğer sanıkların da taleplerinin alınmasının ardından iddia makamından ara karar için görüşü soruldu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların FETÖ'nün iletişimde kullandığı belirlenen ankesörlü telefonla örgüt üyeleriyle irtibat sağlayıp sağlamadıklarını ve 15 Temmuz darbe girişiminden 6 ay öncesi ile sonrasında mal varlıklarında bir değişim olup olmadığının araştırılması talebinde bulundu.