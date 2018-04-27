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FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 23:34 | Son Güncelleme

Eski Genelkurmay adli müşavirleri Köse ve Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, davayı 22 Haziran'a erteledi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, davayı 22 Haziran'a erteledi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşma, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapıldı.

Tanık beyanlarının alındığını duruşmada, mahkeme başkanı sanıklardan tahliye ve beraate yönelik ifadelerini sordu. Heyet, sanık avukatlarının beyanlarını da dinledi.

Daha sonra mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, yakalamalı sanıklarla ilgili kararın devamını, mevcut delil durumu ve tutuklulukta kaldıkları süre göz önünde bulundurularak sanıklar Mustafa Eruyar, Nazmi Şengül ve Erhan Alp'in adli kontrol şartıyla tahliyesini, tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, yakalamalı sanıklarla ilgili kararın devamına, sanıklar hakkında başka kurumlara yazılan müzekkerelerin cevabının beklenmesine hükmetti.

Mahkeme, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma 22 Haziran'a ertelendi.

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