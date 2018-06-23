FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin, aralarında eski Genelkurmay Adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da bulunduğu 21 kişinin yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tanık beyanlarının ardından sanık ve avukatlarının ara karara ilişkin talepleri ile duruşma savcısının mütalaası alındı.
Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Önceki ara kararların gereğinin yerine getirilmesi için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasını da kararlaştıran heyet, sanık ve avukatlarının tanık dinletme taleplerini de kabul etti.
Sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbiri kaldıran mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Eylül'e erteledi.
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