HABER

FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 01:57 | Son Güncelleme

FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin, aralarında eski Genelkurmay Adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da bulunduğu 21 kişinin yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin, aralarında eski Genelkurmay Adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da bulunduğu 21 kişinin yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tanık beyanlarının ardından sanık ve avukatlarının ara karara ilişkin talepleri ile duruşma savcısının mütalaası alındı.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Önceki ara kararların gereğinin yerine getirilmesi için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasını da kararlaştıran heyet, sanık ve avukatlarının tanık dinletme taleplerini de kabul etti.

Sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbiri kaldıran mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Eylül'e erteledi.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan partiÜnlü isimleri buluşturan parti
GÜNCELLEME - Eskişehir'de sağanakGÜNCELLEME - Eskişehir'de sağanak
Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti! Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ara karar askeri yargıdaki yapılanma FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın dikkat çeken miting temposu! 1 günde 7 farklı ilçede miting

Erdoğan'ın dikkat çeken miting temposu! 1 günde 7 farklı ilçede miting

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a uyarı: Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparsa her şey biter!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a uyarı: Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparsa her şey biter!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Göçük altındaki işçilerden iyi haber!

Göçük altındaki işçilerden iyi haber!

Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti!

Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.