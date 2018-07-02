FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirme listesi"nde ismi bulunan ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları öne sürülen 136 kişinin yargılanmasına devam edildi.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde dava dosyasına gelen evrak okundu, önceki celse duruşmalarda hazır edilemeyen bazı tanıklar dinlendi.
Buna ilişkin sanık ve avukatlarının karşı beyanını alan mahkeme, ara karar yönelik mütalaasını sunması için duruşma savcısına söz verdi.
Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "sanıkların tutuklu bulundukları süre" ve "delillerin büyük ölçüde toplanmış olması" gerekçesiyle tutuklu sanıklar Ersin Yeşilyurt, Hasan Özbek, İsmail Siyahgül, Celal Topci, Fahri Karakaya, Erdal Sevinç, Metin Keskin ve Zafer Sever'i adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetti.
Mahkeme duruşmayı erteledi.
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