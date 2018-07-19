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FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 18:19 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ortaya çıkan "sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi"nde adı geçen 33 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı davada 28 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapse çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında "sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirme listesi"nde adı geçen 33 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı davada 28 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme heyeti müzakereye çekildi. Mahkeme heyeti Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, aranın ardından kararı açıkladı.

Başkan Sarıdoğan, sanıklar Cafer Karakurt, Fatih Dağlı, Mehmet Nesim Atmaca, Şerafettin Aydemir ve Şuayip Karayel hakkındaki delillerin henüz incelenmesinin tamamlanmadığını belirterek dosyalarının ayrılmasına ve yargılamalarına başka bir esastan devam edilmesine karar verildiğini açıkladı.

İddianamede sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamasından da cezalandırılmalarının talep edildiğini belirten Sarıdoğan, bu suçlamadan sanıklar hakkında beraat kararı verildiğini ancak mevcut deliller ışığında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun mahkemece kabul edildiğini belirtti.

Buna göre, sanıklardan Abdulkadir Demir, Abdurrahim Özkan, Adem Irmak, Akif Us, Arif Bakır, Hamit Erdem Şahan, Hamza Badıllı, İbrahim Alpsoy, İbrahim Halil Dişçi, İlyas Damarseçkin, Mevlüt Kömür, Muhammed Bıçakçıgil, Mustafa Haşim Boynueğri, Nurettin Açık, Samet Okcanoğlu, Sefa Mumcu, Sezai Zengin, Taha Erol, Turgut Kapan ve Yasin Güvendi 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Faruk Savaş, Hüseyin Cansever, Murat Yıldız, Serkan Kızılca, Şafak Kadir Baran ve Züleyha Demir 6'yıl 3'er ay, Muhammet Yüksel ve Cevher Eren ise 8 yıl 9'ar ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, Yüksel ve Eren hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırdı.

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Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi

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