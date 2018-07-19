FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında "sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirme listesi"nde adı geçen 33 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı davada 28 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme heyeti müzakereye çekildi. Mahkeme heyeti Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, aranın ardından kararı açıkladı.

Başkan Sarıdoğan, sanıklar Cafer Karakurt, Fatih Dağlı, Mehmet Nesim Atmaca, Şerafettin Aydemir ve Şuayip Karayel hakkındaki delillerin henüz incelenmesinin tamamlanmadığını belirterek dosyalarının ayrılmasına ve yargılamalarına başka bir esastan devam edilmesine karar verildiğini açıkladı.

İddianamede sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamasından da cezalandırılmalarının talep edildiğini belirten Sarıdoğan, bu suçlamadan sanıklar hakkında beraat kararı verildiğini ancak mevcut deliller ışığında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun mahkemece kabul edildiğini belirtti.