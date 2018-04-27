FETÖ'nün Atatürk Havalimanını işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - FETÖ’nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanık hakkında ''Anayasayı ihlal'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''örgüte üye olma'' suçundan da on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’deki Alibey Spor Salonunda yapılan duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan uzman çavuş Ahmet Bedir, 15 Temmuz’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni hazırlıkları için astsubay Ahmet Kardaş’ın kendisine "Tabur komutanı tankları kontrol edecekmiş, 8 tane MG3 tüfek al, uzman çavuşa ver" dediğini, kendisinin de denileni yaptığını söyledi.

Bedir, asıl görev yerine döndükten sonra Baştabya kışlasında bir silahın kaybolduğunu, bu nedenle kendi silahlarını da saymalarının talimatı geldiğini aktardığı savunmasında, "Biz de silahlarımızı saydık, tamdı. Servislerin iptal edildiğini öğrendim. Saat 19.00 civarında teğmen Onur Gökhan Başar, Ahmet Kardaş’ı arayıp terör saldırısı olabileceğini, 6 adet MG3 tüfeği istediğini söylemiş. Silahların kaydını yaptıktan sonra teslime ettim. Sonrasında da yine talimat üzerine 4 tane boş şarjör verdim. Sonra rutin işlerime devam ettim." dedi.