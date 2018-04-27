HABER

FETÖ'nün Atatürk Havalimanını işgal girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:29 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanını işgal girişiminde bulunulmasına ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi - Tutuklu sanık uzman erbaş Ali Kadir Can, havalimanı girişimde halkın kendisini darp ettiğini öne sürerek, "Havaya uyarı atışı serbest" emri alınca 3-4 el havaya ateş ettiğini söyledi

İSTANBUL (AA) - FETÖ’nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanık hakkında ''Anayasayı ihlal'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''örgüte üye olma'' suçundan da on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’deki Alibey Spor Salonunda yapılan duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan uzman çavuş Ahmet Bedir, 15 Temmuz’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni hazırlıkları için astsubay Ahmet Kardaş’ın kendisine "Tabur komutanı tankları kontrol edecekmiş, 8 tane MG3 tüfek al, uzman çavuşa ver" dediğini, kendisinin de denileni yaptığını söyledi.

Bedir, asıl görev yerine döndükten sonra Baştabya kışlasında bir silahın kaybolduğunu, bu nedenle kendi silahlarını da saymalarının talimatı geldiğini aktardığı savunmasında, "Biz de silahlarımızı saydık, tamdı. Servislerin iptal edildiğini öğrendim. Saat 19.00 civarında teğmen Onur Gökhan Başar, Ahmet Kardaş’ı arayıp terör saldırısı olabileceğini, 6 adet MG3 tüfeği istediğini söylemiş. Silahların kaydını yaptıktan sonra teslime ettim. Sonrasında da yine talimat üzerine 4 tane boş şarjör verdim. Sonra rutin işlerime devam ettim." dedi.

Bir süre sonra terör olayı olduğunu, dışarıya çıkacaklarını ve teçhizatlarıyla toplama noktasına gitmelerinin istendiğini söyleyen sanık Bedir, şunları anlattı:

"Araca bindik. Nizamiyeden çıkmadan mühimmat alınmış. Araç nizamiyeye gelince bir telaşe hakimdi. Atatürk Havalimanına terör saldırısı olacağını, bizim de polise yardım edeceğimiz, Çobançeşme yolunu tutacağımız söylendi. Saat 21.30’da kışladan çıktık. Çobançeşme kavşağını geçtiğimizi görünce telefondan haberlere baktım, bir şey yoktu. Havalimanına geldik, kapıda bir tank vardı. Tabur komutanı Serbülent Eken ile tanımadığım biri oradaydı.
İçeri girdik. Büyük camlı bir binadan giriş yaptık. Üsteğmen Harun Oduncu, bir odaya girdi. Bir süre sonra geri çıktı ve 'Arkadaşlar burada işimiz bitti, dönüyoruz' dedi. Girişe geri gittik. Serbülent Eken’in havaya ateş ettiğini gördüm. Havaalanı çıkışında bizi araçtan indirdiler. Harun Oduncu, barikat kurmamızı istedi. Kabul etmeyince, emri komuta zincirine uymamız gerektiğiniz söyledi. Yine kabul etmedik. O esnada Serbülent Eken’in havaya 1 kez daha ateş ettiğini gördüm. Sonrasında 23.30 gibi kışlaya geri döndük. Üstümü değiştirip silahı bıraktım ve evime gittim."

Sanık Bedir’in ardından savunma yapan tutuklu sanık eski uzman erbaş Ali Kadir Can da Baştabya kışlasında bir silahın kaybolduğunu öğrendiklerini, terör olayı olabileceğine dair mesaj aldıklarını ifade etti.

- "Halk etrafımı sarınca havaya ateş ettim"

İlk başta Çobançeşme’de terör saldırısı olabileceği gerekçesiyle emniyet almak için dışarı çıkacaklarını anlatan sanık Can, savunmasını şöyle yaptı:

"Tanklara bindik. Nizamiyede beklerken Çobançeşme değil havalimanına gideceğimiz, bombalı araçla saldırı olacağı söylendi. 3 adet tanktan oluşan konvoyun 2.’sini ben kullanıyordum. Limana vardık. A kapısı giriş yoluna park ederek girişi kestik. Araç içinde beklemeye başladık. Halk etrafımızı sardı. Beni darp etmeye başladılar. İçeri girmek istiyorlardı. 'Uçağımızı kaçıracağız, ailemizi alacağız' diyorlardı. İçeride bombalı araç olduğunu, giremeyeceklerini söyledim. Küfür ediyorlardı. Telsizden yardım çağrısında bulundum. Kimseden cevap gelmedi. Onur Teğmen Onur Gökhan Başar’ı aradım, durumumu anlattım."

Başar’ın Serbülent Eken’in talimatıyla "Havaya uyarı atışı serbest" emri vermesi üzerine havaya doğru 3-4 el ateş ettiğini belirten sanık Can, "Benim 1 şarjör ateş ettiğim iddia ediliyor. Ben 3-4 el ateş ettim. Halk dağıldı. Onur teğmenden geri dönüş emri geldi. Halk yine önümü kesti ve beni darp etti. Albay olduğunu söyleyen biri motoru durdurmamı söyledi. Bir de sivil giyimli milletvekili olduğunu söyleyen tanımadığım biri beni tanktan aldı ve polislerin yanına havaalanı içine götürüldüm. Burada televizyondan bana darbe girişimi haberlerini gösterdiler. Sonra da gözaltına alındım." diye konuştu.

Duruşmaya 2 Mayıs Çarşamba günü devam edilecek.

Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!
PKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlarPKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlar
'Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu memlekette Abdullah Gül olamıyor''Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu memlekette Abdullah Gül olamıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur tutuklandı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur tutuklandı

Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce konuşulan ünlülerden Afrin Türküsü'nün klibi

Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce konuşulan ünlülerden Afrin Türküsü'nün klibi

İstanbul'da ilginç kaza! Minibüs şoförü bile ne olduğunu anlamadı

İstanbul'da ilginç kaza! Minibüs şoförü bile ne olduğunu anlamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.