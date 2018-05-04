FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılandığı davaya, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklardan olay tarihinde uzman çavuş olan tank nişancısı Emrah Alper'in savunması alındı. Sanık Alper, 15 Temmuz’da 21.00 sıralarında tank komutanı teğmen Onur Gökhan Başar’ın astsubay Şadan Kapucu’yu arayarak "Tank görevlileri acil olarak tabura çıksın. Çabucak şarjörleri alsınlar. Terör saldırısı bekleniyor, polise yardım edeceğiz." diye talimat verdiğini öğrendiğini söyledi. Ne olduğunu anlamadan tank komutanı Başar ve şoför ile tanka bindiklerini belirten Alper, "Nizamiye bölgesine gelince beklemeye başladık. Şoför uzman erbaş Soner Met, nereye gittiğimizi sordu. Ben de bilmediğimi, teğmen Başar’a sormasını söyledim. Soner telsizden teğmen Başar’a sordu. Teğmen, Atatürk Havalimanı'na IŞİD saldırısı olabileceğini, polise desteğe gideceğimizi söyledi. Yolu bilmediğimizden öndeki tankı takip ederek 22.00’de nizamiyeden çıktık. Telefonumdan 'Atatürk Havalimanı saldırısı' diye araştırma yaptım. Eski haberler çıktı. Telefonu cebime koyup yola devam ettim. Anneme ve babama, hasta oldukları için haber vermedim." diye konuştu.

Havalimanına girdikten sonra yarbay Serbülent Eken’in telsizden, "Şu an itibariyle TSK yönetime el koymuştur. Gerekirse polise dahi ateş edilecek." diye anons geçtiğini söyleyen Alper, şunları kaydetti: "Darbe girişimi olduğunu o an anladım. Elim ayağıma dolaştı. Darbenin başarısız olması için tankın atış sistemini kapattım. Hücum yeleğimdeki 4 dolu şarjörü ayağımın dibine attım. Tankın şoförü, bunaldığını söyleyerek teğmen Başar’dan izin alıp araçtan indi. Geri dönmedi. Teğmen Başar, tank şoförlüğüm olup olmadığını sordu. Var olmasına rağmen, olmadığını söyledim. Teğmen Başar, telsizden tank şoförlüğü olan varsa bizim tanka gelmesini anons etti ama kimse gelmedi. Araçtan çıkamadım. Saat 23.45’te Serbülent Eken ‘Herkes araçlara, kışlaya dönüyoruz. Çıkarken engel olan olursa havaya atış serbest’ diye anons yaptı. Başta tank kullandığımı bilmediğimi söylediğim için sürücü koltuğuna geçemedim. Şoför bulmayınca Serbülent Eken bizim tankın şoför koltuğuna geçti. Silahımı hiç kullanmadım. Toplanan kalabalığa da durumumu anlatmaya çalıştım."

- "Havalimanını teröristler basmış" Tutuklu sanıklardan sözleşmeli er Hasan Gül, 15 Temmuz’da inşaat atölyesinde çalıştığını, öğlen içtimasında terör saldırısı olabileceğinin söylendiğini belirterek, akşam mesai sonrası yatakhanedeyken uyandırılarak içtimaya kaldırıldığını anlattı. Sanık Gül, savunmasında, "Bize silah ve mühimmat verip otobüse bindirdiler ve VIP bölgesine götürdüler. Albay Yusuf Özdemir, 'Vatan, millet, Sakarya. Havaalanını teröristler basmış.' dedi. Telefonlarımızı kapattırdı. Bizi Dış Hatlara götürdüler. Bir tuhaflık hissettik. Bağrışmalar, panik vardı. Telefonumu açtım, Terörle Mücadele Müdürlüğü’nde çalışan eniştemi aradım. Havalimanında terörist saldırısı olup olmadığını sordum. Eniştem bana başımızdaki komutanı sordu. Kendisine söyledim. Bana hain saldırıdan bahsedip, ‘Kimsenin emrini dinleme, kimseye zarar verme, birliğine dön’ dedi. Emir komutadan çıktım, araçların yanına gittim. Halkla konuştuk, ağlamaya başladım. Birliğe döndük. Binbaşı İsa Öztürk, bizi gördü. 'Kimse bir yere gitmesin' dedi." ifadelerini kullandı.