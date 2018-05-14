FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

15 Temmuz’da 23.30 sıralarında içtimaya çağırıldığını söyleyen sanık Naycı, aldığı emir üzerine askerleri VİP bölgesine götürdüğünü ve şoför olduğu için eline hiç silah almadığını belirterek, "İçtimada tek duyduğum, havalimanında terör saldırısı olabileceğidir. Limanda aprona gelindi. Başçavuş Aslan Özkan, bize yolu kapatma emri verdi. Araçla yolu kapattık. Beklerken ne olup bittiğini anlamak için oradaki polislerin yanına gittim. O sırada silah sesleri duydum. Halk geldi, bize tepki gösteriyordu. Sonra kışlaya döneceğimiz söylendi. Hiçbir olaya karışmadan kışlaya döndüm." sözleriyle kendini savundu.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Özer, terör eylemi olabileceği bahanesiyle havalimanına götürüldüklerini ve olay tarihinde Hava Harp Okulu’nda sözleşmeli er olarak görev yaptığını ifade etti. Okulda yapılan içtimadan sonra havalimanına gittiklerini kaydeden sanık Özer, bir süre sonra 2 arkadaşıyla beraber koğuşuna döndüğünü ve sabaha kadar orada saklandığını belirtti. Mahkeme başkanı Abdullah Özer’in sorusu üzerine, sanık Mehmet Özer, pikabın arkasından halka ateş eden ve önceden tanımadığı kişinin tutuklu sanıklardan Muhammed Ömer Saldamlı olduğunu vurgulayarak, sanığı teşhis etti.

Olay tarihinde Hava Harp Okulu’nda sözleşmeli er olarak görev yapan tutuklu sanık Mustafa Abdullahoğlu, savunmasında şunları anlattı:

"Yusuf Özdemir, içtima alanında bizleri toplayıp lojman bölgesine silahlı saldırı olacağını ve bu sebeple oraya gideceğimizi, bizim sadece iştirak edip bir faaliyete katılmayacağımızı söyledi. Araca bin emri verilince bindik. Araçta albay Barbaros Akça’nın telefonu çaldı. ‘Tankçı topçu’ diye kayıtlı birine, ‘Biz pasaport şubeye gidiyoruz, siz de oraya gelin’ dedi. Dış hatlara gittik. Barbaros Akça ve başçavuş Aslan Özkan araçtan inip koşarak sağ tarafa gittiler. Bir araç durdurulmuştu. Bombalı araç ihtimaline karşı aracın emniyetini almam istendi. Beklerken araçtan 2 sivil indi. ‘Siz burada ne yapıyorsunuz, iki otobüs geliyor, sizi linç edecekler' dedi. Sanırım 5 dakika geçmeden otobüsler geldi, içinden inenler üzerimize doğru bağırarak koşmaya başladı. Arkamızdan silah sesleri duydum. Karanlıktı, silahlı teröristler olabilir diye havaya bir el ateş ettim. Peşimizden koşmaya başladılar. Sonrasında bize darbe girişimi olduğunu söylediler. Bunun üzerine ben ve yanımdaki arkadaşlarım, silahlarımızın şarjörlerini çıkarıp yeleğimizin cebine koyduk. Birliğimize döndük. Barbaros Akça, burada ifade verdiğinde, harbiyeli öğrencileri kurtarmak için birliğe döndükten sonra yeniden çıktığını söyledi. Bizi niye kurtarmadı? Biz kendimiz döndük birliğe, linç edilebilirdik."