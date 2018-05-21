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FETÖ'nün Atatürk Havalimanını işgal girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 19:37 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanının işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına sanık savunmalarıyla devam edildi - Sanık Serhat Şenel: - "Özdemir (Kurmay Albay Yusuf Özdemir) kendi kendine 'Ben çok yufka yürekliyim, ondan kaybettik. Ateş etseydik burayı ele geçirirdik. Daha önce de darbe girişimleri oldu. Kimi başarılı oldu kimi başarısız. Zaten bu adamı peygamber gibi görmeye başladılar. Erken yaptık bu işi. 2017-2018 gibi yapsaydık başarılı oldurduk' diyordu"

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanının işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına sanık savunmalarıyla devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonunda yapılan duruşmada tutuklu sanıklardan eski astsubay Samet Han’ın savunması alındı.

Sanık Han, cep telefonundaki yazışmalarda eşinden helallik istediği iddiasına ilişkin, "Terör saldırısına önlem maksadıyla gideceğim Atatürk Havalimanında başıma bir şey gelir korkusuyla söz konusu mesajı attım" iddiasında bulundu.

Olay günü Topkule kışlasında uzayan mesai nedeniyle kaldığını ve terör saldırısı nedeniyle Atatürk Havalimanına gitmek için araçlara bindiklerini anlatan Han, "Bir aracın arkasına bindim. Araçta 5 kişiydik. Havalimanına varınca bir tankın yolu kapattığını gördüm. Orada bir süre beklerken kurmay yarbay Serbülent Eken ve üsteğmen Harun Oduncu içeri girdi. Biz orada beklerken, bir araç geri geri geldi ve hepimize araçlara binmemiz, bunun bölük komutanının emri olduğu söylendi. Araçlara binip bir polis aracı eskortluğunda havalimanına girdik." iddiasında bulundu.

Sanık Han, sonradan iddianame aracılığıyla kule olduğunu öğrendiği binaya girdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Su sebilinden su içerken, açık olan televizyonda Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamasını gördüm. Bir kalkışmadan bahsediyordu. Yanımda araç komutanı Ahmet Kardaş da vardı. O da televizyonu görüp, 'Kumpas bu kumpas. Hemen geri dönüyoruz' dedi. Araca geri döndük. Bu noktada eşime mesaj attım. Başbakanın açıklamasını gördüğümü, bir gelişme olursa bana bilgi vermesini yazdım. Ana nizamiyeye vardığımızda, eşimden darbe girişimi olduğunu öğrendim. Nizamiyede Harun Oduncu, hat düzeni almamızı istedi. Kimse bu emre itaat etmedi. Onun isteğinin tersini yaptık. Oduncu yanımıza geldi, emir komutayı bozmamamızı istedi. 'Ben gidiyorum' diye bağırdım. Yanımdaki arkadaşlar da bana destek verdi. Yarbay Serbülent Eken’in havaya ateş ettiğini gördüm. Emre itaatsizlik yaptığımız için bize mi ateş ediyor acaba diye düşündüm. Sonrasında kışlaya döndük."

Sanık Han’ın ardından tutuklu sanık sözleşmeli er Serhat Şenel’in savunmasına geçildi. Sanık Şenel olay günü, görevli olduğu Hava Harp Okulundan, alay komutanı Yusuf Özdemir’in Atatürk Havalimanına terör saldırısı bahanesiyle çıkarıldığını anlattı.

Özdemir’in kendilerini pasaport şubeye götürdüğünü anlatan sanık Şenel, "Orada vatandaşların pasaportlarını kontrol etmemizi istiyordu. Bir süre sonra bağırış, çağırış oldu. Yusuf Özdemir’in bir vatandaşın kafasına dipçikle vurduğunu gördüm. Nedenini bilmediğim bir şekilde halk bize tepki gösteriyordu. Bir grup halk ise bizim bir şeyden haberimiz olmadığını anlamıştı, bize yardım etmeye çalışıyordu. Darbe girişimini vatandaşlardan öğrendim." savunmasını yaptı.

Silahlarını polislere teslim ettiklerini ve güvenlikleri için bir yerde bekletildiklerini belirten sanık Şenel, "Yusuf Özdemir kendi kendine konuşuyordu. 'Ben çok yufka yürekliyim, ondan kaybettik. Ateş etseydik burayı ele geçirirdik. Daha önce de darbe girişimleri oldu. Kimi başarılı oldu kimi başarısız. Zaten bu adamı peygamber gibi görmeye başladılar. Erken yaptık bu işi. 2017-2018 gibi yapsaydık başarılı oldurduk' dedi. Bir arkadaşım da benimle birlikte duydu bunları. Sonrasında ise Selim diye bir arkadaşını arayıp 'Silahlarımızı aldılar' diye bir cümle kullandı. Polisin yardımlarıyla oradan çıktık." diye konuştu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.

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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

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