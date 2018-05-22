HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:58 | Son Güncelleme

95'i tutuklu 159 sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam ediliyor

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılandığı davanın 15. duruşması başladı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 95'i tutuklu 132 sanık ve avukatları katıldı.

Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları ile şehit yakınları ve müştekiler de salonda hazır bulundu.

Duruşma, sanıkların savunmalarıyla sürüyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan 708 sayfalık iddianamede, şehitler Mahir Ayabak ve Zekeriya Bitmez "maktul", 46 kişi "mağdur" ve 129 kişi "müşteki" sıfatıyla yer alırken, suçtan zarar görenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65. Hükümet ve TBMM bulunuyor.

Tüm sanıkların ''Anayasa'yı ihlal'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''örgüte üye olma'' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bazı sanıklar hakkında ''kasten öldürme'', ''öldürmeye teşebbüs etme'', ''kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek'', "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma'', ''konut dokunulmazlığı ihlali'', ''silahla tehdit'', ''kasten yaralama'', ''mala zarar verme'' suçlarından 15 yıl ila 1 kez ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

- "Hava sahasının kontrol altına alınması istendi"

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından İstanbul'da uluslararası uçuşlara açık bulunan Sabiha Gökçen ve Atatürk havalimanlarının işgal edilmek istendiği anımsatılarak, Avrupa yakasındaki Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler ve Hava Harp Okulu'na bağlı bir grup askerin görev aldığı belirtiliyor.

Darbe girişimini planlayan askerler tarafından uluslararası hava alanları uçuşlara kapatılarak, hem Türk vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarını engellemek hem de ülke giriş çıkışlarını kontrol altına almak istendiği kaydedilen iddianamede, ayrıca uçuşların kontrol edildiği "Smart Kule" diye tabir edilen kontrol kulesinin de darbeci askerler tarafından zapt edilerek, hava sahasının kontrol altına alınmasının istendiği vurgulanıyor.

İddianamede, işgal eylemini gerçekleştirmeye çalışan sanıkların 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yaptıkları anlatılarak, söz konusu tugayda yapılan darbe girişiminin planlandığı toplantılara katılan sanık eski Yarbay Serbülent Eken ve sanık eski Albay Ömer Korkut'un, Atatürk Havalimanı'nın işgalinden sorumlu olarak görevlendirildikleri kaydediliyor.

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
Yalova AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları Yalova AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları
Iğdır AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları Iğdır AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

İlginizi Çekebilir

TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Büyük Birlik Partisi'nden 24 Haziran erken seçimleri için AK Parti listesine 18 isim girdi!

Büyük Birlik Partisi'nden 24 Haziran erken seçimleri için AK Parti listesine 18 isim girdi!

Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı

Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı

MHP'li vekili isyan ettiren atama: İnsanlığa sığmaz

MHP'li vekili isyan ettiren atama: İnsanlığa sığmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düzce AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Düzce AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Osmaniye AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Osmaniye AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Kilis AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Kilis AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın yolcuyu bacaklarından tutup aşağı attı

İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın yolcuyu bacaklarından tutup aşağı attı

Karabük AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Karabük AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Yalova AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Yalova AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.