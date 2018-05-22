FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, sanık savunmalarıyla devam edildi.
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklardan eski Kurmay Albay Ömer Korkut'un savunması alındı.
2016 yılının Şubat ayında 66. Mekanize Piyade Barış Gücü Tugay Komutanlığı'nda kurmay başkanı olarak görev yaptığını kaydeden sanık Korkut, görevi devrettikten sonra olay tarihinde akademi eğitimine devam ettiğini söyledi.
Hakkındaki darbe suçlamasını reddeden sanık Korkut, soruşturma aşamasındaki ifadesinin tehdit ve baskı altında alındığını öne sürüp mahkeme huzurundaki savunmasının dikkate alınmasını istedi.
Sanık Korkut, olay tarihinde bir gün önce saat 22.30 sıralarından tugay komutan vekili Yusuf Sarı'nın, Serbülent Eken aracılığıyla kendisiyle lojmanda görüşmek istediğini belirterek, "Misafirim olduğunu söyledim ve ertesi gün görüşmekte sözleştik. Evime çıktım. Ertesi gün 11.00 civarında tugaya gittim. Yusuf Sarı ile görüştüm. Ciddi bir terör saldırısı ihbarı olduğunu, önlem almamız gerektiğini, benim de Yarbay Serbülent Eken ile hareket etmemi söyledi. Serbülent ile konuyu görüştüm. Öğle arası aracımla dışarı çıktım. Sonra evime gittim. Akşam Serbülent arayarak, tugay komutanının herkesi kışlaya çağırdığını bildirdi. Önce tugaya, ardından araçlarla Atatürk Havalimanı'na gittim. Limanın kapısındaki polise, amiriyle görüşmek istediğimi söyledim. Beklerken, polisler 'Sıkıyönetim ilan edilmiş, asker polisin silahını alıyormuş, siz de bizim silahımızı alacak mısınız?' diye sordu. 'Yok kardeşim olur mu öyle şey' dedim." ifadelerini kullandı.
Havalimanı girişine Murat isimli bir amirin geldiğini ve amire havalimanına terör saldırısı olabileceğinden gittiklerini açıkladığını söyleyen sanık Korkut, şöyle devam etti:
"Amirin 'tamam' demesiyle içeri girdik. Polislerin söylediği şey aklımı karıştırdı. Cep telefonumdan haberlere baktım. Köprünün kapatıldığı, askerin terör saldırısına karşın hareket ettiği gibi haberler gördüm. Bir süre sonra limana vatandaşlar geldi. Vatandaşlara terör saldırısına karşın orada olduğumuzu anlatmaya çalıştım. Bir süre geçtikten sonra da liman girişine, başkalarının ifadelerinde de belirttiği gibi provokatörler geldi. Kim ya da kimler olduklarını bilmiyorum. Olayın aslını öğrendikten sonra, kalkışmanın karşısında durmak için kışlaya dönmeye karar verdim. Serbülent Eken'i arayıp dönüşe geçtiğimi söyledim. Albay Mustafa Kol'u arayıp, liman girişine gelip beni almasını istedim. Beklerken havalimanı girişindeki özel harekat polisleri bize karşı agresif hareketler sergilemeye başladılar."
Korkut, bulunduğu aracın halkı ezmemesi için çıkış yönündeki insanları kenarlara almak için uğraştıklarını öne sürerek, şunları söyledi:
"Burada toplanan insanlar, dönüşe geçtiğimizi bildirdiğimde bana sarıldı. Serbülent Eken'i havaya attı. Serbülent kendi tankını çalıştırmakta zorlandı. Çalıştırdıktan sonra ben de Land araca bindim. Peş peşe ayrıldık. Dönüş yolunda araçtaki telsizci ere, askerlerin kışlaya dönmeleri için sık sık çağrı yaptırdım. Yolda öfkeli bir kalabalıkla karşılaştık. Araca saldırmaya, camları kırmaya, taş atamaya başladılar. Araç içindeki askeri eşyaları almaya çalışıyorlardı. Bunun üzerine araçtaki iki silahı kaybolmasın diye elime aldım. Silahların namluları havaya bakıyordu. Araç içine atılan bir cismin silahın birine çarpmasıyla, ateş aldı. Araç şoförü ve yanındaki er korkarak aşağı indi. Halk araçtaki eşyaları almaya çalışıyordu hala. Sivil polis olduğunu söyleyen 2 kişi, silahlarımı istedi. Başta onlara inanmadım sonra silahları verdim. Sonrasında tutuklandım. Darbe girişimine ilişkin hiçbir toplantıya katılmadım. Ben terörist değilim."
Duruşmaya, yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.
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