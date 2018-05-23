FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılandığı davanın 16. duruşması sona erdi.
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonunda yapılan duruşmada sanıkların savunmaları alındı. Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme Başkanı Abdullah Özer, yarınki oturumda, Yusuf Özdemir'in savunmasının alınacağını bildirdi.
İddianameye göre, Yusuf Özdemir'in olay günü Hava Harp Okulu'ndaki askerlere, "Bugün o gündür, Atatürk Havalimanı'nda teröristler var, gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa alacaksınız" dediği öne sürülmüştü.
Duruşmaya yarın devam edilecek.
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