FETÖ'nün Atatürk Havalimanını işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanını işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonunda yapılan duruşmada, tutuksuz sanık sözleşmeli erler savunma yaptı. Olay gecesi Hava Harp Okulundan, Atatürk Havalimanında terör saldırısı bahanesiyle çıkarıldıklarını belirten sanık erler, beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık er Cüneyt Öztürk, havalimanında olayın terör saldırısı değil darbe girişimi olduğunu anladıklarında dahi, üstlerinden kendilerine sürekli teslim olmayın emri verildiğini söyledi.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.

