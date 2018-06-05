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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

95'i tutuklu 159 sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada sanık savunmaları tamamlandı - Mahkeme başkanı, savunmasında terör saldırısı istihbaratına karşın havalimanına gittiğini iddia eden tutuklu sanık eski kurmay yarbay Serbülent Eken'e "Pikniğe gider gibi gitmişsiniz. Sence bu anlattıkların normal mi?" diye sorunca, sanık Eken, "Bana da garip geliyor" diye yanıt verdi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılandığı davada sanık savunmaları tamamlanarak, mağdur ve müşteki beyanlarının alınması aşamasına geçildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, geçtiğimiz cuma günü savunma yapan, olay tarihinde 66. Mekanize Tugay Komutanlığı Tank Taburunda Tabur Komutanı olan Kurmay Yarbay tutuklu sanık Serbülent Eken’in çapraz sorgusuna geçildi.

Tutuklu sanıklardan eski başçavuş Ahmet Kardaş, iddianameye ve birçok sanığın da beyanına göre, darbe girişimi olduğunu anlamaları üzerine havalimanından ayrılmak için çıkışa gittiklerinde, sanık Harun Oduncu’nun Eken’in yanına gidip geldikten sonra gitmelerine izin verilmeyerek hat düzeni alınması emri verdiğini söyledi. Kardaş, Eken’e Oduncu’ya ne söylediğini sordu. Eken, Harun Oduncu işe görüşüp görüşmediklerini dahi hatırlamadığını savundu.

Sanık Eken, bir sanık avukatının “Olay günü kışlada bir silah kaybolmuş. Mesainin ikinci bir emre kadar uzatıldığı bildirilmiş personele. Sonrasında ise silah bulunmuş. Bunun üzerine ‘Mesai bitti, gidebilirsiniz’ diye bir emir verdiniz mi?” sorusuna, "Terör eylemi istihbaratına karşın yapılan hazırlıklar çerçevesinde mühimmat yüklemesi bitmediği için mesai bitti emri vermedim." diye yanıt verdi.

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- "Bana da garip geliyor"

Sanık Eken’e taraf avukatları ve diğer sanıkların sorularının ardından, mahkeme başkanı Abdullah Özer sorular yöneltti.

Başkan Özer, kışlaya ve havalimanına terör saldırısı yapılacağı istihbaratı aldıklarını öne süren sanık Eken’e, bu saldırıyı hangi terör örgütünün yapacağını bilip bilmediğini sordu. Eken, DEAŞ olduğunu söyledi.

Abdullah Özer, terörle mücadele kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görev yaptığını teyit eden sanık Eken’e bu kez, “Askeri teyamül gereği bir terör istihbaratı alındığında, belli planlama yapılır. Terörist nereden girebilir, asker nereye konuşlandırılacak gibi. Mesela havalimanına saldırı için istihbarat alsam bu limanın yerleşim planını incelerim, 'kim nereye gidecek, şuradan saldırı gelse ne yapılacak?' diye toplantı yaparım. Şuraya koyduğum Ahmet şehit olursa yerine şunu koyarım gibi... Ama sizi ve diğer bazı sanıklar, pikniğe gider gibi gitmişsiniz. Savunmanda dönüş emrini senin vermediğini söylüyorsun, diğerleri de ‘Ben vermedim’ diyor. Sence bu anlattıkların normal mi?" şeklinde soru yöneltti. Eken, bu soruya “Gerçekten bana da garip geliyor. Son ana kadar kışlanın dışına çıkılacağından emin değildik. Şubat ayından beri terör saldırına karşın ordudan mesajlar geliyordu. Bir süre sonra insanda kanıksama oluyor." diye karşılık verdi.

-"Darbe de bir terör faaliyeti değil midir?"

Başkan tarafından mübaşir aracılığıyla dava dosyasındaki el yazısı planlamalar içeren bir evrak, görmesi için kendisine gönderilen sanık Eken, kağıttaki yazının kendisine ait olmadığını, istenilirse kendi yazısıyla karşılaştırabileceğini, bu nedenle de yazının içeriğine bakmayacağını söyledi.

Başkan Özer, sanık Eken’e bu kez “Havalimanına madem terörle mücadele için gittiniz. Bu işin kalkışma olduğunu duydunuz. Darbe de bir terör faaliyeti değil midir? Tankınızla topunuzla gitmişsiniz. Oradaki polislerle konuşup, neden ‘Hadi birlikte mücadele edelim’ diye düşünmediniz?" sorusunu sordu. Sanık Eken, 15 Temmuz günü mevcut şartlarda yapılması gereken en doğru şeyin kışlaya dönmek olduğunu söyledi.

Sanık Eken, kendisinden ele geçirilen harici hard diskte, çerez olarak bilinen internet kalıntıları bulunduğu, bu kalıntılarda sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve FETÖ sempatizanı sayfaların görüntülendiği bilgisinin yer aldığının tespit edildiğini, bunlara bir diyeceğinin olup olmadığının sorulması üzerine ise "Bunları kabul etmiyorum. Sonradan eklenmiş olabilir." diye cevap verdi.

Eken’in çapraz sorgusunun ardından mahkeme başkanı Abdullah Özer, sanık savunmalarının tamamlandığını belirterek, mağdur ve müşteki beyanlarına geçileceğini açıkladı.

Duruşma yarına ertelendi.

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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

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