FETÖ'nün Atatürk Havalimanını işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanının işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti yarın ara kararını açıklayacak.
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonunda yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısının dün açıkladığı mütalaasına karşı avukatların beyan ve talepleri alındı.
Sanık avukatları müvekkillerinin tahliyelerini, sanıkların OYAK hesaplarındaki tedbir ile tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.
Tüm avukatlarının beyanda bulunmasının ardından, mahkeme heyeti ara kararını yarın saat 14.00'de açıklamak üzere duruşmayı erteledi.
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