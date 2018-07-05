FETÖ'nün Aydın il imamı Balıkesir'de yakalandı

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanması soruşturması kapsamında örgüt tarafından Aydın'a atanan sözde il imamı, Balıkesir'de hücre evine yapılan operasyonla yakalandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt tarafından Aydın'a atanan sözde il imamı E.S'nin Balıkesir'de olduğunu tespit etti.

Örgüte ait hücre evine yapılan operasyonda E.S. yakalandı, dijital verilere de el konuldu.

Şüphelinin, yabancı uyruklu bir kişi adına kayıtlı GSM hattı kullandığı öğrenildi.

Zanlının Aydın'a getirilmesi bekleniyor.

