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FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanma davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 14:58 | Son Güncelleme

Tutuklu 3 sanık, 6 ila 9 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası aldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Aydın'daki askeri yapılanmasına yönelik 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski Aydın Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Cahit Hakan Öztürk'e 6 yıl 5 ay 15 gün, eski teğmen Sadullah Tanrıkulu'na 7 yıl 6 ay ve eski uzman çavuş Remzi Doğan'a 9 yıl hapis cezası verdi.

Doğan ve Tanrıkulu'nun tutukluluk hali devam ederken Öztürk ise hükümle birlikte tahliye edildi.

Tutuksuz sanıklardan eski Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral M.K. ve eski kıdemli başçavuş B.A. beraat etti.

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