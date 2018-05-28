Örgütün kapatılan dernekleri arasında yer alan Aydın Sanayici ve İş Adamları Derneğine (ASİAD) üye olduğu için pişman olduğunu belirten Çerçi, "Bundan sonra bir cami derneğine bile üye olmayacağım. 23 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Örgütün hiçbir toplantısına katılmadığını ileri süren Karslı, "FETÖ dahil tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Böyle bir bankada çalıştığım için çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Duruşma yarına ertelendi.

Aydın Cumhuriyet Savcılığınca FETÖ'nün kentteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30'u tutuklu 64 sanık hakkında 148 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

FETÖ'nün sözde Aydın il imamı Abdulbekir Kalkan hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, diğer sanıklar hakkında da "silahlı terör örgüt üyeliği" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Sanıklardan 12'sinin dosyası ayrılmıştı.

