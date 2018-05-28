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FETÖ'nün Aydın'daki "çatı yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 21:39 | Son Güncelleme

29'u tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 29'u tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Avni Çerçi, hakkındaki "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamalarını reddetti.

Örgütün kapatılan dernekleri arasında yer alan Aydın Sanayici ve İş Adamları Derneğine (ASİAD) üye olduğu için pişman olduğunu belirten Çerçi, "Bundan sonra bir cami derneğine bile üye olmayacağım. 23 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Örgütün hücre evlerinin "gıda sorumlusu" olduğu öne sürülen tutuksuz sanık İ.H.M, hakkındaki suçlamaları reddedip, beraatini istedi.

Bank Asya'nın Aydın'daki şubesinde müdürlük yapan tutuklu sanık Bülent Karslı ise FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapısı içinde yer almadığını savundu.

Örgütün hiçbir toplantısına katılmadığını ileri süren Karslı, "FETÖ dahil tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Böyle bir bankada çalıştığım için çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Duruşma yarına ertelendi.

Aydın Cumhuriyet Savcılığınca FETÖ'nün kentteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30'u tutuklu 64 sanık hakkında 148 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

FETÖ'nün sözde Aydın il imamı Abdulbekir Kalkan hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, diğer sanıklar hakkında da "silahlı terör örgüt üyeliği" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Sanıklardan 12'sinin dosyası ayrılmıştı.

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Aydın çatı yapılanması dava duruşma FETÖ PDY

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