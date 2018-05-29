Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin davada 29'u tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.
FETÖ'nün "sözde Aydın il imamı" tutuklu sanık Abdülbekir Kalkan, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasını kabul etmeyerek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıkların "iftiracı" olduğunu öne sürdü.
Kalkan'ın savunmasının ardından söz alan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuklu sanık Mustafa Ancın, "Abdülbekir Kalkan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan herkesin iftiracı olduğunu söylüyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Herkesi burada zan altında bırakıyor. Ben yaşadıklarımı ve doğruları anlattım. Anlattıklarımdan hangisi yalan söylesin." dedi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuklu sanık Abdülkerim Tikbaş ise "Ben onurumla namusumla doğruları anlattım. Çıksın karşıma şu yalan desin. Beni ve ailemi hedef göstermektedir." ifadesini kullandı.
Kalkan'ın savunmasını sert bir dille sürdürmesinin ardından Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit, "Sana ilk duruşmada da söyledim. Şimdi tekrar ediyorum. Üslubuna dikkat et. Yeni dosyalar oluşturma." diyerek uyarıda bulundu.
Örgüt üyeliğinden yargılanan tutuklu sanık Ali Akkurt, örgütün şifreli haberleşme aracı ByLock'u kullanmadığını ileri sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.
Duruşma yarına ertelendi.
Aydın Cumhuriyet Savcılığınca FETÖ'nün kentteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30'u tutuklu 64 sanık hakkında 148 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.
FETÖ'nün sözde Aydın il imamı Abdulbekir Kalkan hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, diğer sanıklar hakkında da "silahlı terör örgüt üyeliği" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Sanıklardan 12'sinin dosyası ayrılmıştı.
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