"Bahçıvan" görevinin, örgütün askeri yapılanması için önemli olduğu vurgulanan iddianamede, şüphelinin bu unvanla FETÖ'nün devlete sızmak amacıyla yetiştirdiği askeri öğrencilerle ilgilenen ve bu kişileri yetiştiren üyelere görev tebliğleri yapan üst yönetici olduğu anlatıldı.

İddianamede itiraflarına yer verilen tanık M.F.K. de şüphelinin "Hasan" kod adını kullandığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"FETÖ/PDY içerisinde 2013-2014 yılında yeni bir yapılanma konuşuldu. Bu yıl talebe düzeyinde yeni bir yapılanma olması ve işlerin karmaşasından kurtulmak, ilköğretim ile liseden askeriyeye hazırlanan öğrencilere daha tedbirli bir ortam hazırlamak için yapılan işlerin eyaletlere bölünmesi kararı alındı. Bu nedenle 'il bahçıvanı' olarak yeni bir görev ismi yapıldı. İlköğretim ve liseci artık birleşti ve 'bahçıvan' olarak tek isim haline geldi."

M.F.K. ayrıca Kamuran E'nin de "bahçıvan" göreviyle öğrencilerle ilgilendiğini ve bu alandaki yöneticilerin de kendisine bağlı olduğuna işaret ederek, "Belirli bir süre sonra 'abiler' olarak isimlendirilen üst tarafta bulunan kişiler hat kullanmaz oldular, yanlarında hatsız telefonlar ve Wi-Fi cihazları taşıyorlardı, yani onlara ulaşmak istiyorsak sadece ByLock'tan ulaşabiliyorduk. Kamuran E. bu şekilde hatsız telefon ile Wi-Fi üzerinden ByLock kullanan kişilere örnektir. Ben de 2 hat üzerinden ByLock kullandım. Bana bu programı örgüt içerisinde Ö.G. isimli şahıs yüklemişti." ifadelerini kullandı.