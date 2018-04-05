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FETÖ'nün Balkan yapılanması soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:36 | Son Güncelleme

MİT'in, Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde, FETÖ/PDY üyelerinin Türkiye'den Batı ülkelerine kaçışlarını da organize eden Balkan yapılanmasına yönelik operasyonunda yakalanan 6 şüpheliye ilişkin soruşturma devam ediyor - Şüphelilerden Osman Karakaya hakkında Ankara'da, şüpheli Mustafa Erdem hakkında ise hem Bursa hem Ankara'da, şüpheli Cihan Özkan hakkında ise İstanbul'da, Yusuf Karabina hakkında Erzincan'da, şüpheli Hasan Hüseyin Demir hakkında Hatay'da ve şüpheli Kahraman Demirez hakkında Afyon'daki savcılıklarda daha önce soruşturma açıldığı ve bu soruşturmalarda haklarında yakalama kararı bulunduğu belirtildi - Balkan yapılanmasına ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, şüpheliler hakkında dosyaları ilgili başsavcılıklardan istediği öğrenildi

İSTANBUL (AA) - MİT'in, Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin Türkiye'den Batı ülkelerine kaçışlarını da organize eden Balkan yapılanmasına yönelik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 6 farklı ilde soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, MİT tarafından yakalanan ve Türkiye'ye özel uçakla getirilen örgütün üst düzey isimlerinden olduğu belirlenen şüpheliler Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemleri gerçekleştirilen şüpheliler ile ilgili adli işlemler sürerken, şüpheliler hakkında 15 Temmuz darbe girişimin ardından birçok ildeki başsavcılıklarca tek tek soruşturma açıldığı ve firari oldukları için haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında örgüte yönelik açılan soruşturmalar şöyle:

''Şüphelilerden Osman Karakaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, şüpheli Mustafa Erdem hakkında ise hem Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, şüpheli Cihan Özkan hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, şüpheli Yusuf Karabina hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, şüpheli Hasan Hüseyin Demir hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ve şüpheli Kahraman Demirez hakkında ise Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma var.''

Kosova'dan getirilen 6 şüpheli hakkında Balkan yapılanmasına ilişkin soruşturma ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor.

Savcılığın, şüpheliler hakkında daha önce diğer savcılıklarca açılan örgüte yönelik soruşturma ile ilgili bilgi istediği öğrenildi. Savcılıkça ayrıca şüpheliler hakkında bilgi ve belge toplamak için ilgili kurumlara da yazı yazıldığı belirtildi.

- İade edilen FETÖ'cülerin karıştıkları örgütsel suçlamalar

Şüphelilerin, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'den kaçmaya çalışan örgüt mensuplarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye geçişlerini organize etmekle görevli oldukları belirtiliyor.

Güvenlik birimleri, Cihan Özkan'ın Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek bunları örgüt elebaşlarının bulunduğu Pensilvanya'ya aktardığı da tespit etmişti. Kosova gençlik yapılanmasından da sorumlu olan Kahraman Demirez'in ise Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadığı kaydediliyor.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilenlerden Hasan Hüseyin Günakan'ın, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu olduğu, diğer isimlerin de FETÖ/PDY'nin Balkanlar'daki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapılanmalarından sorumlu üst düzey isimler olduğu ifade ediliyor.

- Adli Tıp'ta FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlemiş

Şüphelilerden Osman Karakaya'nın ayrıca, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği öğrenildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen örgütün "Adli Tıp Yapılanması"na ilişkin davada yargılanan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen sanık Habip Bostan'ın kuruma alınmasına Osman Karakaya'nın referans olduğu belirtiliyor. Osman Karakaya'nın isminin örgütün adli tıp yapılanması iddianamesinde de geçtiği ortaya çıkmıştı.

Karakaya'nın adı ayrıca "Ergenekon" davasında da geçiyor. İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın sağlık durumuna ilişkin raporu Osman Karakaya hazırlamıştı. Söz konusu rapor üzerine o tarihte Haberal'ın avukatı Dilek Helvacı, Karakaya hakkında ''skandal niteliğinde, yok hükmündeki, gerçeğe aykırı hastane raporu kararına imza atmaları'' nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Adli Tıp Kurumu'na, Türk Tabipleri Birliği'ne ve Türk Kardiyoloji Derneği'ne ''görevi kötüye kullanma'' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

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