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FETÖ'nün Balkan yapılanması soruşturmasında 6 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 23:59 | Son Güncelleme

MİT'in, FETÖ/PDY'nin Balkan ayağına yönelik Kosova'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve Türkiye'ye getirilen 6 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına yönelik Kosova'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve Türkiye'ye getirilen 6 şüpheli, "terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 6 şüphelinin, hakimlik sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi hakimlik, şüpheliler Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina'nın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından ayrı ayrı tutuklanmalarına hükmetti.

- Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanarak 29 Mart'ta Türkiye'ye getirilmişti. MİT'in FETÖ'nün Balkan ayağına ağır darbe indirerek Türkiye'ye getirdiği 6 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kosova tutuklama

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