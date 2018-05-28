FETÖ'nün bölge öğrenci sorumlusuna hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "bölge öğrenci sorumlusu" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Alkan ve avukatı katıldı.
Alkan, ByLock kullanıcısı olmadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın ByLock kullanıcısı olduğu dikkate alınarak cezalandırılması, hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.
Mahkeme heyeti sanık Alkan'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
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