HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FETÖ'nün bölgesel kripto yapılanması deşifre edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 20:00 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik ankesörlü telefonla başlayan ve etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerle devam eden operasyonlar kapsamında, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki örgüt şeması belirlendi - Yapılanmanın tepe noktasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden sorumlu genel müdürün olduğu, altında birden fazla ilden sorumlu 4 müdür ve il sorumlularından oluşan 14 müdür yardımcısının yanı sıra askerlerle iletişim kuran 30 öğretmenin yer aldığı ortaya çıktı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonlarda, örgütün bölge şemasına ulaşıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık iki aydan bu yana titizlikle yürüttüğü operasyonlarda, örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına darbe vuruldu.

28 Mart'ta Gaziantep'teki bir mahrem imam tarafından ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağladığı belirlenen şahıslara yönelik 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 30 şüphelinin yakalanmasıyla başlayan soruşturma, askerlerin etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesiyle derinleştirildi.

Devam eden operasyonlarda 10 şüphelinin daha gözaltına alındığı, başka soruşturmada cezaevinde olan 4 şahsın da tekrar emniyete getirildiği operasyonda, mahrem imamlar bir bir deşifre edildi.

- İtiraflar örgüte darbe vurdu

Yakalanan mahrem imamların da itirafçı olmasıyla FETÖ'nün TSK'daki örgüt şemasında yukarıya doğru çıkıldı.

Bu kapsamda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden sorumlu genel müdür bulunduğu, ona bağlı illerden sorumlu 4 müdür yer aldığı, onların altında da Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis ve Siirt illerinin sorumlusu müdür yardımcısı belirlendi.

Müdür yardımcılarının altında ise subay ve astsubaylarla iletişim kuran 30 öğretmenin yer aldığı ifadelerle ortaya çıktı.

- Toplanma yerleri restoran

Yakalananlar arasında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davasında "anayasal düzeni ortadan kaldırmak" suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis cezası alan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal'ın emir astsubayı Ö.Ö'nün de yer aldığı operasyonda, gözaltına alınan muvazzaf subay B.K. cezaevi yönetiminden nezarette okumak için İncil istedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra da irtibatlarına devam ettikleri öğrenilen şüphelilerin, örgüt mensuplarınca tedarik edilen sahte kimlik taşıdıkları, üst düzey sorumlularının ev ya da iş yerlerinde saklandıkları ve mahrem yapılanmanın Gaziantep'teki toplanma yerinin ise bir restoran olduğu anlaşıldı.

İş yeri sahibi M.K. de mahrem imamlardan biri olduğu gerekçesiyle operasyonlar sırasında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Operasyonları sulandırın talimatı

Örgütün sözde genel müdürünün, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün, yardımcılarına sorumlu oldukları subaylara ve astsubaylara ulaşmalarını ve onlara komutanlarının emirlerini dinlemeleri şeklinde mesaj gönderdiği tespit edildi.

Ayrıca mahrem imamların yakalanmaları halinde ankesörlü telefon operasyonlarını sulandırmak için FETÖ'cü olmayan askerlerin de arandığı yönünde ifade vermesi talimatı verdiği belirlendi.

Mahrem imamların kendilerine bağlı kişilerle örgütsel bağı ayakta tutmak için deşifre olmamış programlar ya da oyun programları üzerinden iletişim kurdukları, sosyal medya üzerinden sahte hesaplar açarak kamuoyu oluşturmak için hükümet ve devlet aleyhine paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
Hürriyet Gazetesi'nin acı günüHürriyet Gazetesi'nin acı günü
Yeşil dedektörle sigara denetimiYeşil dedektörle sigara denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Gaziantep Cumhuriyet Başsavclığı örgütün şeması TSK'daki kripto yapılanması

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi

AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

CHP'de deprem! Listeye itiraz edip istifa ettiler

CHP'de deprem! Listeye itiraz edip istifa ettiler

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

İlginizi Çekebilir

Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te FETÖ'nün bölgesel kripto yapılanması deşifre edildi!

Gaziantep'te FETÖ'nün bölgesel kripto yapılanması deşifre edildi!

On Numara sonuçları 21 Mayıs: İşte haftanın sayıları.. (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara sonuçları 21 Mayıs: İşte haftanın sayıları.. (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı asker var!

Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı asker var!

Büyük Birlik Partisi'nden 24 Haziran erken seçimleri için AK Parti listesine 18 isim girdi!

Büyük Birlik Partisi'nden 24 Haziran erken seçimleri için AK Parti listesine 18 isim girdi!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ABD'ye çok sert tepki: Sen kim oluyorsun!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ABD'ye çok sert tepki: Sen kim oluyorsun!

Fransa'nın Marsilya kentinde silahlı saldırı

Fransa'nın Marsilya kentinde silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.