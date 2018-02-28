FETÖ'nün Bolu'daki emniyet yapılanması davası

Kardeşi ile başvurdukları ve başarılı olamadıkları sınavın paralel yapı tarafından maniple edildiğini öğrendikten sonra haklarını aramaya çalıştıklarını dile getiren Ö.E.K., "Söz konusu sınavlarda manipülasyon yapıldığının ortaya çıkması üzerine babam Emniyet Genel Müdürlüğü’ne dilekçe göndermişti. EGM bu konunun araştırılması için çalışmalar yapmış. Ben bu süre içinde daha sonra girdiğim sınavı kazanarak polis olmuştum ve çalışmaya başlamıştım. Babamın dilekçe vermesinden bir süre sonra bana mobing uygulanmaya başlandı. Ben bu mobingi babamın şikayetine bağlıyorum." ifadesini kullandı.

Ö.E.K., kendisine yönelik baskıları üstlerine anlatmak istemesine rağmen bunun, bazı emniyet personeli tarafından engellendiğini ileri sürerek, "Dönemin emniyet müdürü ile görüşmek istedim. Bu konu ile ilgili olarak personel şube müdürü olan M.T.Ç. ile görüşmem gerektiği söylendi. Kendisinin yanına gittiğimde 'Bugün görüş günü değil yarın gel.' diyerek benimle ilgilenmeyip başından savmıştı. Ben bunun malum yapıya dahil olduğu için yaptığını düşünüyorum." diye konuştu.

Tanık E.D. ise SEGBİS ile katıldığı duruşmada, eski Mudurnu emniyet müdürü ve ilçede görev yapan başkomiser ile ilgili beyanda bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı tarihte Mudurnu'da görevli olduğunu belirten E.D., "Darbe teşebbüsü öğrenilir öğrenilmez emniyete çağrılarak kendi çapımızda hazırlıklarımızı yaptık. Bir ara kaymakam beyin gelip emniyet müdürü ile görüştüğünü hatırlıyorum. Başkomiser Ü.A. ile emniyet Müdürü H.B.'nin asker gelirse çatışmayın direnmeyin ya da teslim olun şeklinde bir talimatını duymadım. Aynı şekilde terör örgütünü destekler hal ve davranışlarına tanık olmadım. Darbe teşebbüsünü öven bir tutum içinde oldukları izlenimi de edinmedim." şeklinde konuştu.