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FETÖ'nün "Burdur il imamı" Kütahya'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:34 | Son Güncelleme

Şüphelinin üzerinde sahte kimlik ele geçirildi

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün "Burdur il imamı" olduğu belirtilen Rıdvan Ö, Kütahya'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde, örgütün "Burdur il imamı" olduğu belirtilen Rıdvan Ö'nün Zafertepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyonda Rıdvan Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, örgütsel dijital materyaller ele geçirildi.

Adına sahte kimlik düzenlendiği tespit edilen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından Burdur'a gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur İl İmamı Kütahya

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