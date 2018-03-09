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FETÖ'nün Bursa il yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 19:30 | Son Güncelleme

Örgütün il yapılanmasına yönelik 32'si tutuklu 81 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada aralarında öğretmen, memur ve iş adamlarının da bulunduğu 32'si tutuklu 81 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasının ikinci gününe, haklarında müebbet hapis cezaları istenen tutuklu sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuksuz sanıklar ise duruşmada bulunmadı.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen sanıkların savunmaları alındı.

Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında tutuklu sanıklar Orhan Afat ve İsmail Çevrim'in tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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