FETÖ'nün Bursa il yapılanması davası

Bursa'da, FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan aralarında öğretmen, memur ve iş adamlarının da bulunduğu 31'i tutuklu 81 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve aileleri ile yakınları katıldı.

İddia makamının geçen celsedeki mütalaasına karşılık ek süre talebinde bulunan sanıklar, son savunmalarını yaptı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülen sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların da dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

- Dava

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün il yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen aralarında öğretmen, memur ve iş adamlarının da bulunduğu 81 sanık hakkında dava açılmıştı.

