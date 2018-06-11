FETÖ'nün Bursa il yapılanması davası

Bursa'da, FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan aralarında öğretmen, memur ve iş adamlarının da bulunduğu 31'i tutuklu 81 sanığın yargılanmasına devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve aileleri ile yakınları katıldı.
İddia makamının geçen celsedeki mütalaasına karşılık ek süre talebinde bulunan sanıklar, son savunmalarını yaptı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülen sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, diğer sanıkların da dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.
- Dava
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün il yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen aralarında öğretmen, memur ve iş adamlarının da bulunduğu 81 sanık hakkında dava açılmıştı.
Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı
Van'da kendi kendine yanan evlerin sırrı çözülemiyor
Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı
ABD Hava Kuvvetleri'nden firar eden yüzbaşı 35 yıl sonra bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı
Ankara'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu
Kıyamet alameti mi? Haziran ayında 4 metre kar yağdı
Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti
Adana sıcakları bu kez motoküvet yaptırdı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Okuyucu Yorumları 0 yorum