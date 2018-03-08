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FETÖ'nün Bursa'daki il yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 20:13 | Son Güncelleme

Örgütün il yapılanmasına yönelik davada, 32'si tutuklu 81 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) görevli oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında öğretmen, memur ve iş adamlarının da bulunduğu 32'si tutuklu 81 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın üçüncü duruşmasına, müebbet hapisleri istenen tutuklu sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuksuz sanıklar ise duruşmada bulunmadı.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen sanıklardan, bu konudaki ve tanık beyanlarına karşı savunmaları alındı.

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti, tahliyelerini talep etti.

Yargılama yarın devam edecek.

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