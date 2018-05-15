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FETÖ'nün "ByLock kullanmazsan işten atarız" tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 20:10 | Son Güncelleme

Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu 16 sanığın tahliye ve beraat talepleri reddedildi - Tanık Abdullah T: - "Ben örgütün dershanesinde çalışıyordum. Beni 'Dershaneler kapatılıyor' diye eylemlere zorla götürdüler. Telefonuma zorla ByLock yüklediler. İtiraz edemezdim. İşten atmakla tehdit ediyorlardı"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 10'u tutuklu 16 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Dosyaya eklenen ByLock veri raporlarının okunması ve tanıkların dinlenmesinin ardından savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Başka bir dosyadan yargılanan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ve duruşmada tanık olarak dinlenilen Abdullah T, cep telefonuna tutuklu sanıklardan Mehmet Fuat Arslan'ın zorla ByLock yüklediğini söyledi.

Tanık, örgütün dershanelerinde öğretmenlik yaptığını hatırlatarak, "Ben örgütün dershanesinde çalışıyordum. Beni 'Dershaneler kapatılıyor' diye eylemlere zorla götürdüler. Telefonuma zorla ByLock yüklediler. İtiraz edemezdim. İşten atmakla tehdit ediyorlardı. Mehmet Fuat Arslan ByLock'u yükledikten sonra, 'Artık buradan iletişime geçeceğiz.' dedi." ifadelerini kullandı.

- 95 bin 885 ByLock bağlantısı

Mahkeme başkanının tutuklu sanıklardan Mehmet Fuat Arslan'a "95 bin 885 ByLock bağlantınız görünüyor. Ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine hakkındaki iddaları reddeden Arslan, "Benim ve eşimin kullandığı telefonlarda ByLock çıkmış. Ben ne eşime ne de kendi telefonuma ByLock yükledim. Tanığın beyanlarını kabul etmiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek dosya hakkında karar vermek üzere duruşmayı, 25 Mayıs'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

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