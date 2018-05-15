Tanık, örgütün dershanelerinde öğretmenlik yaptığını hatırlatarak, "Ben örgütün dershanesinde çalışıyordum. Beni 'Dershaneler kapatılıyor' diye eylemlere zorla götürdüler. Telefonuma zorla ByLock yüklediler. İtiraz edemezdim. İşten atmakla tehdit ediyorlardı. Mehmet Fuat Arslan ByLock'u yükledikten sonra, 'Artık buradan iletişime geçeceğiz.' dedi." ifadelerini kullandı.

- 95 bin 885 ByLock bağlantısı

Mahkeme başkanının tutuklu sanıklardan Mehmet Fuat Arslan'a "95 bin 885 ByLock bağlantınız görünüyor. Ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine hakkındaki iddaları reddeden Arslan, "Benim ve eşimin kullandığı telefonlarda ByLock çıkmış. Ben ne eşime ne de kendi telefonuma ByLock yükledim. Tanığın beyanlarını kabul etmiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek dosya hakkında karar vermek üzere duruşmayı, 25 Mayıs'a erteledi.