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FETÖ'nün çalışma evleri davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 21:15 | Son Güncelleme

FETÖ'nün MİT'in de arasında bulunduğu devlet kurumlarına eleman sızdırmak için açtığı çalışma evlerinde kaldığı gerekçesiyle 12 sanığın yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) MİT'in de arasında bulunduğu devlet kurumlarına eleman sızdırmak için açtığı çalışma evlerinde kaldığı gerekçesiyle haklarında dava açılan 12 sanık hakim karşısına çıktı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 10 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Tutuklu 2 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Kimlik tespitinin yapıldığı ve iddianamenin okunduğu duruşmada, sanık savunmaları alındı.

Tutuklu sanık Ebubekir Yalçın, savunmasında, Çerkezköy'de Arım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 7 ay çalıştığını belirterek, bu kurumun FETÖ'ye ait olduğunu bilmediğini iddia etti.

Tanıkların kendisi hakkındaki ifadelerinin doğru olmadığını, kendisinin örgütte bir görevde bulunmadığını öne süren Yalçın, "Hayatımın hiçbir anında bu örgütle bir bağım olmamıştır. Bunu çalışma arkadaşlarıma, aileme sorabilirsiniz." dedi.

Tutuklu sanık İsa Atar, hayatımın hiçbir döneminde bilerek terör örgütünün içerisinde yer almadığını ve suç işlemediğini ileri sürdü.

FETÖ'nün dershanelerine gittiğini ve yurtlarında kaldığını ifade eden Atar, 2003-2004 yıllarında muhafazakarların diye Gaziosmanpaşa FEM Dershanesi'ne devam ettiğini, sınavdan düşük not aldığını, bunun üzerinde dershanedeki hocasının yönlendirmesiyle Azerbaycan'a okumak için gittiğini anlattı.

Azerbaycan'da örgüte ait Damla Erkek Öğrenci Yurdu'nda kaldığını, hiç görev almadığını ve aidiyet hissetmediğini iddia eden Atar, Türkiye'ye döndükten sonra örgütün tekrar kendisiyle irtibat kurduğunu, KPSS sınavına çalışmak için Ankara'daki eve gittiğini ve davadaki bazı sanıkların da isimlerini söyleyerek evde bulunduğunu kaydetti.

Atar, "Ömer olarak adını bildiğim kişi, beni eve göndermişti. Eve kaynaklar ve testler geliyordu. Herhangi bir yayınevinin ismi yazmayan kağıtta olan sorular geliyordu. Bana verdiler ama çözmedim. Ben kendi kaynaklarımdan çalışıyordum. İyi ki çözmemişim. Soruların çalınmış olabileceğinden dolayı böyle diyorum, emin değilim." diye konuştu.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, Türkiye'de açtığı çalışma evlerinden sorumlu yöneticilerinin, bu evlerde kalan örgüt mensuplarına, kamu sınavlarına (askeri okul, polislik sınavları, KPSS, ALES) ilişkin çaldıkları soruları verdikleri belirtilerek, bu suretle örgüt evinde kalan mensupların MİT'in de arasında bulunduğu devlet kadrolarına yerleştirildiği anlatılıyor.

İddianamede, 12 sanığın "silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek", "örgüte üye olmak" ve "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı 7,5 yıl ila 62,5 yıl arasında değişen oranda hapisle cezalandırılması isteniyor.

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