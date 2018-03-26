FETÖ'nün Çankaya ilçe yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Çankaya ilçe yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 16'sı ByLock kullanıcısı 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 16'sı yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Çankaya ilçe yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerden 16'sı gözaltına alınarak ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Gözaltı kararı alınanların, Çankaya ilçesinde örgüt faaliyetlerinde bulundukları, toplantılar düzenledikleri ve "himmet" adı altında örgüte finansal destek sağladıkları öğrenildi.
Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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