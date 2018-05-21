FETÖ'nün Çivril yapılanması davası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla 18'i tutuklu 56 sanık hakkında açılan davaya devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkemeye sunulan belgelerle dijital materyallerin okunduğu duruşmada sanıklar, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamalarını kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, bir süre ara verdiği duruşmada daha sonra ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanıklardan Aydın K, Fatma B, Fatma S. ve Musa A'nın tahliyesine karar veren heyet, duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Çivril yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 18'i tutuklu, 32'si tutuksuz, 6'sı firari 56 kişi hakkında açılan davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

