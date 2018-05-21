FETÖ'nün Çivril yapılanması davası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla 18'i tutuklu 56 sanık hakkında açılan davaya devam edildi.
Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Mahkemeye sunulan belgelerle dijital materyallerin okunduğu duruşmada sanıklar, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamalarını kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti, bir süre ara verdiği duruşmada daha sonra ara kararını açıkladı.
Tutuklu sanıklardan Aydın K, Fatma B, Fatma S. ve Musa A'nın tahliyesine karar veren heyet, duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Çivril yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 18'i tutuklu, 32'si tutuksuz, 6'sı firari 56 kişi hakkında açılan davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!
Ormanda bu halde yakalandılar!
Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!
Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
Dev platform deniz seferlerini iptal etti
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum