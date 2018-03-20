Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün "Çorum imamı" olduğu öne sürülen kişi, havalimanında sahte kimlikle yakalandı.
Örgütün sözde yöneticilerinden olduğu öne sürülen G.B, Muğla'nın Bodrum ilçesine gitmek için Çarşamba Havalimanı'na geldi. Üzerinde sahte kimlik bulunan G.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
G.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Bu arada G.B'nin, Milas Havalimanı'na giderek Yunanistan'a kaçmayı planladığı iddia edildi.
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