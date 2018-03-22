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FETÖ'nün "Çubuk Merkez Mütevelli Heyeti Yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 23:22 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "Çubuk Merkez Mütevelli Heyeti Yapılanması"na yönelik davada tutuklu 5 sanığın tahliyesi kararlaştırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Çubuk Merkez Mütevelli Heyeti Yapılanması"na yönelik 23 kişinin yargılandığı davada tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savunmalarını yapan sanıklar Derya Koman Çelik ve Hasan Hüseyin Çelik, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Hasan Hüseyin Çelik, 17-25 sürecinden bir ay öncesinden FETÖ’nün eğitim faaliyetleriyle ilgilenmeyi bıraktığını belirterek, "Hükümetle çatıştığını görerek bu yapıyla tamamen ilişkimi kestim." dedi.

Duruşmada "tanık" olarak dinlenen Ali Eken, 2006-2008 yıllarında FETÖ'nün sohbetlerine katıldığını, esnaf yapılanmasında yer aldığını, yapıdan gelen talepler üzerine öğrencilere yardım ettiğini anlattı.

"Büyük Mütevelli" ismi altında bazı sohbetlerde Gülen’in kasetlerinin izlendiğini aktaran Eken, sonrasında yapıyla temasını kestiğini ifade etti.

Eken, yapıdan olduğu kişiler arasında "Onur" adlı birini hatırladığını söyledi. Mahkeme Başkanının talebi üzerine Eken, sanıklardan Onur Torgaylı'yı bahsettiği kişi olarak teşhis etti.

Tanık Veda İncesu da Samurkent semtindeki yurtlarda sohbetlere katıldığını bildirdi. Sanıklardan Torgaylı'nın ilçede "cemaat imamı" olarak bilindiğini belirten İncesu, "Torgaylı, örgüt sorumlusu olarak ders verir ve kitap okurdu" bilgisini verdi.

Tutuklu sanık Torgaylı, söz alarak, ilahiyat mezunu olduğunu, ilçedeki bazı kimselerin din ile alakalı sorularına cevap verdiğini, akşam çay oturmalarına katıldığını bildirerek, "Ancak bunlar kesinlikle organize bir yapı çerçevesinde değildi." dedi.

Tanık Hüseyin Boz ise sanıklardan Mustafa Aydın'la aynı iş yerinde çalıştığını aktararak, "Aydın, sanayi esnafını dolaşır, bu yapıyı savunurdu. Hükümet aleyhine, Gülen lehine konuşmalar yapardı. İş yerine Sızıntı dergisi ve Zaman gazetesi gelirdi. Esnaflar arasında abonelik çalışması da yapardı. Cihan hoca, Onur hoca diye kimseler iş yerine gelirdi." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa'dan telekonferans sistemi üzerinden beyanı alınan tanık Deniz Özdemir de sanıklardan Gıyasettin Yücel ile aynı köyden olduklarını ve Yücel'in "Fetullahçı" olarak bilindiğini anlattı.

Mahkeme heyeti, Hasan Hüseyin Özdemir ve Onur Torgaylı'nın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme, firari 6 sanığın yakalanmasının beklenmesi de kararlaştırılarak, davayı 29 Mayıs'a erteledi.

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