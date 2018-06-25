Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve örgütün "dar bölge sorumlusu" olduğu iddia edilen tutuklu sanığa 10 yıl 6 ay, tutuksuz sanık eşine ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Nur Zonturlu ve eşi tutuksuz sanık Hatice Zonturlu ile avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Mehmet Nur Zonturlu, matematik öğretmeni olduğunu ve özel dersler verdiğini belirterek, "Mahrem yapılanmayla hiçbir alakam yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Hatice Zonturlu da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların ByLock kullanıcısı oldukları dikkate alınarak cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti de örgütün "dar bölge sorumlusu" olduğu öne sürülen Mehmet Nur Zonturlu'yu 10 yıl 6 ay, Hatice Zonturlu'yu ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamını kararlaştırdı.

