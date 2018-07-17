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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 10:25 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.


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15 Temmuz FETÖ Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi jandarma okullar komutanlığı davası

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