FETÖ'nün deniz kuvvetleri yapılanması soruşturması

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde deniz kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturmada savcılıkça ifadesi alınan 5 şüpheli, "silahlı terör örgütü yöneticiliği", 6 şüpheli ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ'nün sözde deniz kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Burada soruşturma savcısı Can Tuncay tarafından ifadesi alınan şüpheliler Mesut Esat Yıldırım, Erdoğan Çoban, İbrahim Selçuk Ardıç, İhsan Bekci ve Mustafa Durmuş, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan, Adem Maden, Emrah Bektaş, İsmail Kaya, Murat Kaptan, Suat Gürdal ve Tuncay Ata ise ,"silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikçe sorgulanması bekleniyor.

- Sevk yazısı İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay hazırlanan sevk yazısında, soruşturma kapsamında aleyhindeki itirafçı ifadesi ve MİT görevlilerinin yerini tespit etmesi üzerine, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) görevlilerince, FETÖ/PDY sözde deniz kuvvetleri yapılanmasındaki örgüt mensubu asker şahısların genel örgüt yapısına entegre edilmesi işinden sorumlu olduğu tespit edilen "Engin" kod adlı Ersin Karabölük'ün, 7 Şubat 2018'de yakalandığı belirtildi. Şüpheli Karabölük'ün örgütün "Ümitçilik" tabir edilen yapılanmasında Marmara bölge sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü ve doğrudan deniz kuvvetleri yapılanmasının Marmara Bölgesi'ndeki en üst seviyesindeki "Halit" kod isimli sözde imama bağlı olduğu belirtilen yazıda, bu kişinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve bir devlet okulunda öğretmenlik yaptığının tespit edildiği de aktarıldı. - DVD'de bulunan FETÖ'nün yeni yazılımları Sevk yazısında, şüpheli Karabölük'ün evinde ve aracında yapılan aramalar sonucunda elde edilen 3 adet DVD'nin incelendiği kaydedilerek, içeriklerde terör örgütü mensubu şahıslarca kullanıldığı bilinen "TrueCrypt", "Deep Freze" ve "R-Wipe" programlarının kurulum dosyaları (.exe) ile bu programların nasıl kurulup kullanılacağını gösteren bilgi ve belgelerin bulunduğunun tespit edildiği dile getirildi.

Şüphelinin aracının içerisinde kağıt peçeteye sarılı vaziyette gizlenmiş 5 adet mikro SD hafıza kartının da ele geçirildiğine dikkat çekilen yazıda, örgütün üst düzey mahrem imamlarında bulunan bu tür hafıza kartları içerisinde örgüt mensubu askeri personel ve onlardan sorumlu mahrem imam bilgilerinin bulunduğu, çok ileri düzeyde şifreleme programlarıyla (TrueCrypt gibi) şifrelendiği, ele geçirilen ve incelenmesinde devam edilen dijital materyallerden Karabölük'e ait 8 GB kapasiteli hafıza kartının TÜBİTAK tarafından şifresi çözülerek incelendiği ve içeriğinin çözümlendiği anlatıldı. - FETÖ'nün yeni şifreli haberleşme programı İncelenen hafıza kartında, Android ve IOS işletim sistemlerinin kurulu bulunduğu cep telefonlarına indirilebilen "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" oyunu görünümlü yeni bir kriptografik haberleşme programının örgüt mensuplarınca kullanılmaya başlandığının anlaşıldığı bildirilen sevk yazısında, şüpheli Karabölük tarafından diğer örgüt mensuplarıyla yapılan yazışmaların söz konusu şifrelenmiş hafıza kartına aktarıldığı, örgütsel yazışmalar içeriğinin güncel olduğu ve şüphelinin yakalandığı 7 Şubat 2018 tarihine kadarki dönemi kapsadığı bilgisi verildi.

Yazıda, "Yazışmaların, örgüt mensubu askerlerin tayini, görev yerleri ve yapılanmalara askerden sorumlu, 'öğretmen' tabir edilen hangi sivil unsurların sorumluluğuna hangi askerin verileceği, sivil unsur ve askerlerin kod isimleri, hangi askerin yeni kurmaylık sistemi olan KARSU'ya (Karargah Subaylığı Eğitimi) sızdırılacağı, yapılanmada firari, yakalama emriyle aranan asker ve sivil unsurların saklandığı 'gaybubet' tabir edilen hücre evlerin adresleri, hangi yöntemle ve güzergahlar üzerinden firar edilmesi gerektiği, örgüt mensubu sivil unsur ve askerlerin eş bilgileri, eşlerin örgütsel durumları gibi bilgilerin bulunduğu örgüt arşivine ilişkin olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. - "Doküman çok kapsamlı ve inceleme devam ediyor" Elde edilen doküman içeriğinin çok kapsamlı olması nedeniyle incelenmesine halen devam edildiği belirtilen yazıda, örgütsel doküman içeriklerinden, terör örgütünün sözde deniz kuvvetleri yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 33 şüpheli hakkında 13 Nisan 2017 tarihi itibariyle eş zamanlı yakalama ve gözaltı işlemi uygulandığı, yakalanan şüphelilerden 7'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak yapılanmaya mensup şahıslar ve işleyiş hakkında bilgi verdiği ve bahsedilen örgütsel doküman içeriğini teyit ettikleri de hatırlatıldı.

Sevk yazısında, örgütsel dokümanlar, itirafçı ifadeleri ve terör örgütü bağına dair araştırmalara göre, şüpheliler İsmail Kaya, Emrah Bektaş, Suat Gürdal, Murat Kaptan, Adem Maden ve Tuncay Ata'nın örgütün sözde deniz kuvvetleri yapılanmasında, örgütsel olarak "öğrenci" tabir edilen asker şahıs oldukları ve örgüt üyesi konumunda bulunduklarının, diğer şüpheliler İbrahim Selçuk Ardı, Mustafa Durmuş, İhsan Bekçi, Erdoğan Çoban ve Mesut Esat Yıldırım'ın ise, "öğrenci" tabir edilen asker şahıslardan sorumlu, örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen yönetici vasfını haiz örgüt mensubu olduklarının anlaşıldığı kaydedildi. - "FETÖ üyeliği' suçundan yargılanan şüphelilere, 'yöneticilik' işlemi" Bu şüpheliler hakkında yapılan UYAP sorgusunda, daha önceden haklarında örgütün haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle "FETÖ üyeliği" suçundan kamu davaları açıldığının anlaşıldığı da vurgulanan yazıda, yeni delillere göre 5 şüphelinin örgüt yöneticisi konumunda bulunduklarının anlaşıldığı ve haklarında bu suç isnadıyla işlem yapıldığı dile getirildi.