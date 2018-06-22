FETÖ'nün Denizli'deki hücre evlerine operasyon

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaygubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından örgütün hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından 18 Haziran'da "gaygubet evi" olarak adlandırılan 3 hücre evine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda, örgüt üyelerine dağıtılmak üzere zarflar içine konulmuş 35 bin lira ele geçirilmişti.

