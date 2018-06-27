FETÖ'nün dershane binası icra müdürlüğü oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında el konulan dershane binası, İcra Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başladı.
Karakeçili Mahallesi'ndeki Ilıca Caddesi'nde uzun yıllar dershane olarak kullanılan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından mahkeme kararıyla el konulduktan sonra Hazine'ye devredilen 5 katlı bina, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Adalet Bakanlığına tahsis edildi.
Başsavcılık tarafından İcra Müdürlüğü olarak kullanıma hazırlanan binanın hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Arı, törende yaptığı konuşmada, Bakanlığın hayata geçirdiği pilot icra daireleri uygulaması kapsamında birden fazla olan icra dairelerinin tek çatı altında toplandığını söyledi.
Bu sayede icra dairelerinin verimliliğinin artırılmasının amaçlandığını belirten Arı, "İcra personelimizin aynı büroda uzun süre çalışmasından kaynaklı ihtisaslaşmasından sonra daha kaliteli, daha verimli ve tek tip uygulama sunacak icra hizmeti faaliyeti yürütülecek. Birden fazla icra dairesinin olduğu yerlerde çalışma şartlarından kaynaklı az da olsa uygulama farklılıklarının giderilerek insanların nezrinde adalet duygusunu daha üst seviyede gerçekleşmesini sağlayacak bir modeldir." dedi.
Bugüne kadar Türkiye genelinde Çorum da dahil 39 ilde uygulamanın hayata geçirildiğini dile getiren Arı, fiziki şartların sağlandığı andan itibaren diğer illerde de çalışma yapılacağını aktardı.
- "Burayı tekrar milletin ve devletin hizmetine sunmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz"
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül de FETÖ/PDY tarafından binanın uzun süre dershane binası olarak kullanıldığını anımsatarak şunları söyledi:
"Bu yapı, yıllarca Anadolu insanının tertemiz emeklerini, alın terini, dini duygularını istismar ederek oluşturduğu kaynaklarla bunun gibi pek çok menkul ve gayrimenkul değere sahip olmuştu. Bugün hem ek bina ihtiyacımızı giderecek hem de yeni icra modelini faaliyete alacak bu binayı hizmete almaktan mutlu olduğum gibi bu tarz bir yapının elinden alınmış bir yeri tekrar milletin ve devletin hizmetine sunmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. İcra daireleri, adliyelerin en çok görülen yüzüdür. Dolayısıyla Adalet Bakanlığımız icra dairelerinin hem etkinliğinin artırılması hem de yakınmalara sebep olan olumsuzlukların giderilmesi için uzun süredir büyük çaba sarf ediyor. Bu kapsamda da yeni icra dairesi modeli devreye alındı. Yeni modelde öncekinden farklı olarak birden fazla dairede dosya bazlı çalışmak yerine tek icra dairesi çatısı altında alt uzman birimlerin faaliyet göstermesi öngörülüyor."
Yurdagül, binanın Adalet Bakanlığına kazandırılmasında emeği geçen Vali Necmeddin Kılıç başta olmak herkese teşekkür etti.
Konuşmalardan sonra dua edilmesinin ardından binanın açılış kurdelesi kesildi. Binayı gezen Arı, ilk başvuru işlemini de gerçekleştirdi.
Törene İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Adalet Komisyonu Başkanı Atila Arıkan, kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.
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