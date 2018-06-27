HABER

FETÖ'nün dershane binası icra müdürlüğü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 16:49 | Son Güncelleme

Çorum'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında el konulan dershane binası, İcra Müdürlüğü olarak hizmete girdi - Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül: - "Bu yapı, yıllarca Anadolu insanının tertemiz emeklerini, alın terini, dini duygularını istismar ederek oluşturduğu kaynaklarla bunun gibi pek çok menkul ve gayrimenkul değere sahip olmuştu"

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında el konulan dershane binası, İcra Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başladı.

Karakeçili Mahallesi'ndeki Ilıca Caddesi'nde uzun yıllar dershane olarak kullanılan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından mahkeme kararıyla el konulduktan sonra Hazine'ye devredilen 5 katlı bina, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Adalet Bakanlığına tahsis edildi.

Başsavcılık tarafından İcra Müdürlüğü olarak kullanıma hazırlanan binanın hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Arı, törende yaptığı konuşmada, Bakanlığın hayata geçirdiği pilot icra daireleri uygulaması kapsamında birden fazla olan icra dairelerinin tek çatı altında toplandığını söyledi.

Bu sayede icra dairelerinin verimliliğinin artırılmasının amaçlandığını belirten Arı, "İcra personelimizin aynı büroda uzun süre çalışmasından kaynaklı ihtisaslaşmasından sonra daha kaliteli, daha verimli ve tek tip uygulama sunacak icra hizmeti faaliyeti yürütülecek. Birden fazla icra dairesinin olduğu yerlerde çalışma şartlarından kaynaklı az da olsa uygulama farklılıklarının giderilerek insanların nezrinde adalet duygusunu daha üst seviyede gerçekleşmesini sağlayacak bir modeldir." dedi.

Bugüne kadar Türkiye genelinde Çorum da dahil 39 ilde uygulamanın hayata geçirildiğini dile getiren Arı, fiziki şartların sağlandığı andan itibaren diğer illerde de çalışma yapılacağını aktardı.

- "Burayı tekrar milletin ve devletin hizmetine sunmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz"

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül de FETÖ/PDY tarafından binanın uzun süre dershane binası olarak kullanıldığını anımsatarak şunları söyledi:

"Bu yapı, yıllarca Anadolu insanının tertemiz emeklerini, alın terini, dini duygularını istismar ederek oluşturduğu kaynaklarla bunun gibi pek çok menkul ve gayrimenkul değere sahip olmuştu. Bugün hem ek bina ihtiyacımızı giderecek hem de yeni icra modelini faaliyete alacak bu binayı hizmete almaktan mutlu olduğum gibi bu tarz bir yapının elinden alınmış bir yeri tekrar milletin ve devletin hizmetine sunmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. İcra daireleri, adliyelerin en çok görülen yüzüdür. Dolayısıyla Adalet Bakanlığımız icra dairelerinin hem etkinliğinin artırılması hem de yakınmalara sebep olan olumsuzlukların giderilmesi için uzun süredir büyük çaba sarf ediyor. Bu kapsamda da yeni icra dairesi modeli devreye alındı. Yeni modelde öncekinden farklı olarak birden fazla dairede dosya bazlı çalışmak yerine tek icra dairesi çatısı altında alt uzman birimlerin faaliyet göstermesi öngörülüyor."

Yurdagül, binanın Adalet Bakanlığına kazandırılmasında emeği geçen Vali Necmeddin Kılıç başta olmak herkese teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra dua edilmesinin ardından binanın açılış kurdelesi kesildi. Binayı gezen Arı, ilk başvuru işlemini de gerçekleştirdi.

Törene İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Adalet Komisyonu Başkanı Atila Arıkan, kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

PARTNERCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptımCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptım
Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararıSon dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı
Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasıAlaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül FETÖ/PDY İcra Dairesi

En Çok Okunan Haberler

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama

Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama

Markette 'pes' dedirten hırsızlık

Markette 'pes' dedirten hırsızlık

Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme sona erdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme sona erdi!

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.