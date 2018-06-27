FETÖ'nün dershane binası icra müdürlüğü oldu

Bu sayede icra dairelerinin verimliliğinin artırılmasının amaçlandığını belirten Arı, "İcra personelimizin aynı büroda uzun süre çalışmasından kaynaklı ihtisaslaşmasından sonra daha kaliteli, daha verimli ve tek tip uygulama sunacak icra hizmeti faaliyeti yürütülecek. Birden fazla icra dairesinin olduğu yerlerde çalışma şartlarından kaynaklı az da olsa uygulama farklılıklarının giderilerek insanların nezrinde adalet duygusunu daha üst seviyede gerçekleşmesini sağlayacak bir modeldir." dedi.

Bugüne kadar Türkiye genelinde Çorum da dahil 39 ilde uygulamanın hayata geçirildiğini dile getiren Arı, fiziki şartların sağlandığı andan itibaren diğer illerde de çalışma yapılacağını aktardı.

- "Burayı tekrar milletin ve devletin hizmetine sunmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz"

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül de FETÖ/PDY tarafından binanın uzun süre dershane binası olarak kullanıldığını anımsatarak şunları söyledi:

"Bu yapı, yıllarca Anadolu insanının tertemiz emeklerini, alın terini, dini duygularını istismar ederek oluşturduğu kaynaklarla bunun gibi pek çok menkul ve gayrimenkul değere sahip olmuştu. Bugün hem ek bina ihtiyacımızı giderecek hem de yeni icra modelini faaliyete alacak bu binayı hizmete almaktan mutlu olduğum gibi bu tarz bir yapının elinden alınmış bir yeri tekrar milletin ve devletin hizmetine sunmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. İcra daireleri, adliyelerin en çok görülen yüzüdür. Dolayısıyla Adalet Bakanlığımız icra dairelerinin hem etkinliğinin artırılması hem de yakınmalara sebep olan olumsuzlukların giderilmesi için uzun süredir büyük çaba sarf ediyor. Bu kapsamda da yeni icra dairesi modeli devreye alındı. Yeni modelde öncekinden farklı olarak birden fazla dairede dosya bazlı çalışmak yerine tek icra dairesi çatısı altında alt uzman birimlerin faaliyet göstermesi öngörülüyor."