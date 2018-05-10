FETÖ'nün dershane çalışanlarına operasyon

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile faaliyetine son verilen bir dershanenin eski yönetici ve çalışanı 93 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Alınan bilgiye göre, KHK ile kapatılan Özel Söğüt Eğitim Yayın Bilgisayar Turizm İnşaat Ticaret AŞ'nin eski yönetici ve çalışanı olan 93 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin 48'inin Ankara'da, 41'inin diğer illerde olduğu, 4'ünün ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

