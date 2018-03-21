FETÖ'NÜN DOĞAN MEDYA CENTER İŞGALİ DAVASINDA KARAR...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir vatandaşın şehit edilmesine ilişkin 19 sanıklı davada karar çıktı. Tutuklu 3 eski yüzbaşı, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "Haberleşmenin engellenmesi" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu arada bir astsubay ve 11 er de değişik hapis cezalarına çarptırıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8'inci celsesi görülen duruşmada bugün, tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya son savunmalarını yaptı. Avukatlarının da savunma yapmasının ardından duruşmaya, ara verildi.

3 ESKİ YÜZBAŞIYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, eski yüzbaşı olan sanıklar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan'ı "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklar hakkında "Haberleşmenin engellenmesi" suçundan ise 5'er yıl hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına hükmedildi.