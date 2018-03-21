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FETÖ'NÜN DOĞAN MEDYA CENTER İŞGALİ DAVASINDA KARAR...

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 23:13 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir vatandaşın şehit edilmesine ilişkin 19 sanıklı davada karar çıktı.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir vatandaşın şehit edilmesine ilişkin 19 sanıklı davada karar çıktı. Tutuklu 3 eski yüzbaşı, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "Haberleşmenin engellenmesi" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu arada bir astsubay ve 11 er de değişik hapis cezalarına çarptırıldı.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8'inci celsesi görülen duruşmada bugün, tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya son savunmalarını yaptı. Avukatlarının da savunma yapmasının ardından duruşmaya, ara verildi.

3 ESKİ YÜZBAŞIYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
Mahkeme heyeti, eski yüzbaşı olan sanıklar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan'ı "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklar hakkında "Haberleşmenin engellenmesi" suçundan ise 5'er yıl hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına hükmedildi.

BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜNE DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VERİLDİ
Sanıklardan Süleyman Ahmet Kaya hakkında ayrıca Vedat Barceğci'yi kasten öldürmek suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık Mehmet Akif Aslan hakkında Ümit Dündar'a yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraat kararı verilirken; beraat kararı kesinleştikten sonra "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ayrıca suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, Vedat Bağcerci'nin ölümüyle ilgili verilen cezaya karşı oy kullandı.

12 SANIĞA DA CEZA VERİLDİ
Sanık astsubay Muhammed Çınar hakkında ise "FETÖ/PDY'ye bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan 11 er hakkında "Haberleşmenin engellenmesi suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verilirken; yine bu sanıklar hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan da 5'er yıl hapis cezası verildi. Heyet, ceza alan sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Sanık astsubay Muhammed Orhan Kaya ve 3 erin ise beraat kararı verildi.

Görüntü Dökümü:
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-İşgal girişimiyle ilgili arşiv görüntüler

21.03.2018 - 17.03 Haber Kodu : 180321177

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